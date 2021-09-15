Избитый Стас Барецкий подумывает подать в суд на певицу МакSим

Санкт-Петербург, 15 сентября. Скандально известный российский музыкант и шоумен Стас Барецкий заявил о намерении подать в суд на певицу МакSим из-за совершенного на него нападения в Санкт-Петербурге.

Экс-участник музыкального коллектива «Ленинград» заявил, что группа неизвестных напала на него у офиса Союза профессиональных ритуальных агентств, расположенного в Северной столице. По словам Барецкого, нападавшие были вооружены бейсбольными битами.

«Я мужчина крепкий, меня побить сложно, но все же они подпортили мне лицо, у меня было сотрясение мозга. Думаю, что убивать меня не хотели, а просто решили напугать», — приводит слова Барецкого «Собеседник».

Поводом к нападению, по мнению шоумена, могли стать его высказывания в адрес певицы Марины Максимовой, также известной как МакSим, — когда звезда находилась в коме, Барецкий выразил готовность в случае ее смерти предоставить артистке место на Ваганьковском кладбище. Теперь избитый Барецкий всерьез подумывает подать на МакSим в суд. Побои шоумен уже снял.

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева ранее посоветовала подписчикам посмотреть интервью вышедшей из комы певицы МакSим, которое, по словам звезды, заставило ее поверить в чудеса.