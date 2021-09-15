В Совфеде заявили об ответственности за работу в переименованных штабах Навального

Три бывших штаба Навального1 (структурные подразделения ФБК2 — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) в Волгограде, Тюмени и Перми возобновили работу под новыми названиями. Глава Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов заверил, что переименование штабов не позволит уйти от ответственности за работу в запрещенных структурах.

В апреле 2021 года в связи с заведением уголовного дела об экстремистской организации штабы Навального прекратили существование. Руководитель структур Леонид Волков отметил, что «работать в таких условиях невозможно», и, кроме того, отказался от ребрендинга.

«Мы не сможем даже сделать вид, что это теперь какая-то другая организация — только «эксперты» из Следственного комитета будут решать, это другая организация или та же самая, и тут уж не надо быть экспертом, чтобы предугадать, что они решат», — отметил Волков в Telegram.

Волков также сообщил, что на месте штабов остались региональные политики и «сильные и самостоятельные политические организации, которые будут заниматься расследованиями и выборами, общественными кампаниями и митингами». Экс-руководитель штабов высказал уверенность, что благодаря народной поддержке его экс-подчиненные смогут продолжать политическую работу. При этом соцопросы демонстрировали негативное отношение к работе Навального в России, а RT опроверг официальную версию фондов о работе на донаты россиян.

facebook.com / Леонид Волков

В августе появилась информация, что часть сотрудников в регионах продолжают работу в формате «спящих ячеек» на зарплате у Леонида Волкова. Об этом сообщил экс-юрист ФБК (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) Виталий Серуканов со ссылкой на собственные источники. По его сведениям, данные сотрудники — бывшие координаторы штабов, чьи имена известны правоохранительным органам.

Под новым названием

Вскоре слова Серуканова подтвердились: 25 августа 2021 на месте штаба в Волгограде заработало движение ВАШ «Дозор» (Волгоградский антикоррупционный штаб «Дозор»), 8 сентября 2021 начал работу проект «Пермь-36.6», а 13 сентября 2021 стартовал «Богатый регион» в Тюмени. Во главе всех трех организаций — как раз бывшие координаторы штабов Навального. Таким образом, накануне осенних выборов сразу три «спящие ячейки» перешли в активное состояние, выпуская видео с критикой кандидатов в Госдуму и призывая участвовать в «Умном голосовании».

Председатель Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов в беседе с Федеральным агентством новостей подчеркнул, что структуры Навального не первый год занимаются деструктивной работой в России. В настоящее время работа его организаций признана судом экстремистской, поэтому люди, которые работают в этих структурах или их «фантомах», также нарушают закон. При этом Климов заверил, что смена названий штабов не поможет соратникам Навального уйти от ответственности.

«Есть конкретные физические лица, которые совершили конкретные деяния, и именно эти физические лица и их деяния являются источником токсичности. Они могут называть себя как угодно — хоть посланцами марсиан, какая разница? Правда в том, что их деятельность продолжает оставаться противоправной, ведь она связана с тем, что уже по решению суда было признано экстремизмом. Из того, что я слышал и видел, можно сделать один вывод — к сожалению, эта деятельность по сути не меняется. Переименование не меняет сути вопроса», — пояснил Климов.

flickr.com / @OSCE Parliamentary Assembly

Судя по словам сенатора, борьба с обновленными ячейками Навального не составит проблемы, так как схема уже отработана.

«Есть административно-уголовный кодекс, там все написано. Это не что-то новое, правоохранительная практика имеется», — отметил он.

При этом Климов особо подчеркнул, что участие в экстремистских организациях — серьезное правонарушение, хотя некоторые соратники оппозиционера склонны воспринимать его как развлечение или использовать для привлечения внимания.

«Те, кто считает, что это какая-то шутка — это не шутка», — подчеркнул сенатор, напомнив, что незнание закона не освобождает от ответственности.

Молодежь в опасности

Действительно, несмотря на падение доверия к Алексею Навальному в российском обществе, есть люди, которых не пугает признание его структур экстремистскими. В основном это юные россияне, которые хотят новых впечатлений, констатировал экс-юрист ФБК Виталий Серуканов на стриме RT 13 сентября текущего года. По его словам, в фонды Навального продолжают приходить молодые ребята школьного возраста. Его собеседница — организатор митингов за Навального и профессиональная мошенница Марина Романова, подтвердила, что в последние годы в штабах охотно работали с юным контингентом, так как им легче манипулировать.

«Потому и говорю — молодеют, потому что проще управлять неокрепшими умами. <…> Они будут топить за идею и при этом думать: какой я классный! Я прикоснулся к истории Навального. Теперь я вот такой прикольный, крутой чувак, меня будут уважать. На самом деле — нет», — рассказала Романова.

Экс-соратница Навального с криминальным прошлым отметила, что руководство штабов и ФБК используют типичные мошеннические приемы, охарактеризовав Леонида Волкова и бывшего директора фонда Ивана Жданова как крупных аферистов.

«Они такие же мошенники, только с другими масштабами — с огромными масштабами», — сказала Романова.

Федеральное агентство новостей обеспокоено возобновлением активности «спящих ячеек» Алексея Навального, которая представляет опасность для россиян. В связи с этим редакция обратилась в прокуратуру с просьбой проверить проекты ВАШ «Дозор», «Пермь 36.6» и «Богатый регион» на экстремизм.

1 Являются структурным подразделением ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; обе организации являются экстремистскими и запрещены на территории России.

2 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.