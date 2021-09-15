Министр экономики ФРГ предсказал восстановление ВВП в начале 2022 года

Берлин, 15 сентября. Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер определил максимальный срок восстановления ВВП на уровень 2019 года.

Германия сможет достичь такого же темпа экономического роста, какой она показывала до пандемии коронавируса, в начале 2022 года. Об этом пишет информационное агентство «Прайм» со ссылкой на слова Альтмайера.

Глава экономического ведомства ФРГ обратился с заявлением к журналистам на пресс-конференции. Он сказал, что правительство не сомневается в начале нового периода экономического роста.

"Мы исходим из того, что рост ВВП в 2021 году составит 3,5% и 3,6% в следующем году, и сегодня у нас нет в этом сомнений... Это показывает, что немецкая экономика находится в отличной форме, что пандемия преодолена, что рост начался", — заявил министр.

В Германии прошли дебаты, где малые партии подняли вопрос об отношениях с Россией. За пересмотр отношений между странами высказались представители крайне левой и крайне правой политических организаций.