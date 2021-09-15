Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 сентября 17:56
17:55
Общество
В Совфеде заявили об ответственности за работу в переименованных штабах Навального
17:50
Общество
«Попова является лучшим в мире специалистом» — Пригожин
17:48
Шоу-бизнес
Евгений Гришковец расскажет историю из своей жизни на сцене калининградского театра
17:46
Армия
Делегация сербских военных посетила учебные центры инженерных войск ВС РФ под Москвой
17:41
Политика
Профессор Ветренко перечислила основные особенности российской избирательной кампании 2021 года
17:40
Армия
Количество танков на маневрах «Запад-2021» впечатлило майора ВС США Сиббитса
17:31
Весь мир
Спецпосланник ООН провел встречу с «сирийской оппозицией» в Стамбуле
17:31
Происшествия
Инспекторы ДПС помогли добраться до больницы маленькой дочери экс-футболиста ЦСКА
17:30
Общество
В Красноярске под машину сотрудницы банка подложили бомбу
17:30
Видео
Мужчина воровал лошадей и перевозил их в легковом авто
Все новости
ЛДПР

Тренерский штаб «Спартака» определил состав команды на матч с «Легией»
Спорт
Тренерский штаб «Спартака» определил состав команды на матч с «Легией»
wikipedia.org  /  Эдгар Брещанов / CC BY-SA 3.0 / soccer.ru

Москва, 15 сентября. Стал известен состав столичного «Спартака» на матч первого тура группового этапа Лиги Европы против польской «Легии».

Московский «Спартак» 15 сентября примет варшавскую «Легию» в поединке Лиги Европы, который пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена». Тренерский штаб красно-белых во главе с Виторией определил стартовый состав на предстоящий матч.

С первых минут против «Легии» сыграют Максименко, Жиго, Джикия, Рассказов, Мозес, Умяров, Зобнин, Айртон, Промес, Понсе, а также Ларссон. Игра на «Открытие Банк Арене» начнется в 17:30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет телеканал «Матч ТВ».

Ранее столичный Роспотребнадзор разрешил «Спартаку» увеличить заполняемость стадиона «Открытие Банк Арена» на матч с «Легией». Встречу группового этапа Лиги Европы смогут посетить более 13 тысяч зрителей.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Тренерский штаб «Спартака» определил состав команды на матч с «Легией»
лига европы спартак легия составы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru