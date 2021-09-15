Тренерский штаб «Спартака» определил состав команды на матч с «Легией»

Москва, 15 сентября. Стал известен состав столичного «Спартака» на матч первого тура группового этапа Лиги Европы против польской «Легии».

Московский «Спартак» 15 сентября примет варшавскую «Легию» в поединке Лиги Европы, который пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена». Тренерский штаб красно-белых во главе с Виторией определил стартовый состав на предстоящий матч.

С первых минут против «Легии» сыграют Максименко, Жиго, Джикия, Рассказов, Мозес, Умяров, Зобнин, Айртон, Промес, Понсе, а также Ларссон. Игра на «Открытие Банк Арене» начнется в 17:30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет телеканал «Матч ТВ».

Ранее столичный Роспотребнадзор разрешил «Спартаку» увеличить заполняемость стадиона «Открытие Банк Арена» на матч с «Легией». Встречу группового этапа Лиги Европы смогут посетить более 13 тысяч зрителей.