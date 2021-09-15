Принц Гарри и Меган Маркл попали в рейтинг 100 самых влиятельных людей по версии Time

Вашингтон, 15 сентября. Журнал Time представил список самых влиятельных персон 2021 года. В сотню попали принц Гарри и его супруга Меган Маркл.

Журналисты при составлении рейтинга определили несколько категорий. Принц Гарри и Меган Маркл, сбежавшие из Лондона и проживающие в США, возглавили список «Икон». Кроме того, супружеская пара попала на обложку журнала.

В разделе «Первопроходцы» лидером стала американская певица Билли Айлиш. Оскароносную актрису Кейт Уинслет назвали главной актрисой года. В разделе «Титанов» победительницей стала гимнастка Симона Байлс.

Главной в разделе «Лидеры» признали руководителя Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеалу. В списке также оказались американский президент Джо Байден и глава террористической группировки «Талибан»1 (запрещена в России) Абдул Гани Барадар. Последний попал в эту категорию, поскольку, как считают в издании, он стал «опорой» нового Афганистана и условия, на которых талибы захватили власть, были выдвинуты именно им.

Принц Гарри и Меган Маркл удивили поклонников королевской семьи не только своим отъездом из Лондона и решением жить самостоятельно, но и рядом скандальных заявлений. После интервью Опре Уинфри, по некоторым данным, отношения в королевской семье еще сильнее ухудшились.

1 Организация запрещена на территории РФ.