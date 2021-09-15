«Марципановая Меркель»: немецкие кондитеры продают сладости в форме головы канцлера ФРГ

Вайльбах, 15 сентября. Немецкая кондитерская фабрика Odenwaelder Marzipan начала продавать сладости в виде головы канцлера Германии Ангелы Меркель.

В Сети опубликовали видео из кондитерской фабрики Odenwaelder Marzipan. На записи видна «марципановая Меркель» — сладости в форме головы канцлера ФРГ. Это лакомство, по словам производителя, подойдет тем, кто хочет пожелать немецкому политику всего наилучшего, ведь в скором времени она покинет свой пост.

По словам представителя компании Томаса Цубера, всего кондитеры планируют произвести около 500 подобных конфет. Каждую из них изготавливают вручную. Стоимость одного лакомства составляет 5 евро.

<br>

Ранее политолог Ростислав Ищенко предположил, как после ухода действующего канцлера Германии будут развиваться события в Берлине. Эксперт отметил, что Ангела Меркель является самым весомым политиком, на котором держалась вся страна в течение последних 15-20 лет.