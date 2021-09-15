Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 сентября 17:56
17:55
Общество
В Совфеде заявили об ответственности за работу в переименованных штабах Навального
17:50
Общество
«Попова является лучшим в мире специалистом» — Пригожин
17:48
Шоу-бизнес
Евгений Гришковец расскажет историю из своей жизни на сцене калининградского театра
17:46
Армия
Делегация сербских военных посетила учебные центры инженерных войск ВС РФ под Москвой
17:41
Политика
Профессор Ветренко перечислила основные особенности российской избирательной кампании 2021 года
17:40
Армия
Количество танков на маневрах «Запад-2021» впечатлило майора ВС США Сиббитса
17:31
Весь мир
Спецпосланник ООН провел встречу с «сирийской оппозицией» в Стамбуле
17:31
Происшествия
Инспекторы ДПС помогли добраться до больницы маленькой дочери экс-футболиста ЦСКА
17:30
Общество
В Красноярске под машину сотрудницы банка подложили бомбу
17:30
Видео
Мужчина воровал лошадей и перевозил их в легковом авто
Все новости
ЛДПР

«Марципановая Меркель»: немецкие кондитеры продают сладости в форме головы канцлера ФРГ
Политика
«Марципановая Меркель»: немецкие кондитеры продают сладости в форме головы канцлера ФРГ
Global Look Press  /  Patrick Scheiber/Keystone Press Agency

Вайльбах, 15 сентября. Немецкая кондитерская фабрика Odenwaelder Marzipan начала продавать сладости в виде головы канцлера Германии Ангелы Меркель.

В Сети опубликовали видео из кондитерской фабрики Odenwaelder Marzipan. На записи видна «марципановая Меркель» — сладости в форме головы канцлера ФРГ. Это лакомство, по словам производителя, подойдет тем, кто хочет пожелать немецкому политику всего наилучшего, ведь в скором времени она покинет свой пост.

По словам представителя компании Томаса Цубера, всего кондитеры планируют произвести около 500 подобных конфет. Каждую из них изготавливают вручную. Стоимость одного лакомства составляет 5 евро.

Ранее политолог Ростислав Ищенко предположил, как после ухода действующего канцлера Германии будут развиваться события в Берлине. Эксперт отметил, что Ангела Меркель является самым весомым политиком, на котором держалась вся страна в течение последних 15-20 лет.

Вернуться назад

Все новости / Политика / «Марципановая Меркель»: немецкие кондитеры продают сладости в форме головы канцлера ФРГ
меркель германия кондитеры
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru