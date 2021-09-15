Кабмин Украины утвердил проект госбюджета на 2022 год

Киев, 15 сентября. Кабинет министров Украины одобрил и направил на рассмотрение в Верховную раду проект государственного бюджета на следующий год, следует из трансляции заседания парламента.

Дефицит бюджета составит 3,5% от ВВП, при этом на оборону выделят порядка 5,95% ВВП. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль, в свою очередь, отметил, что в проекте закреплен «рекордный за десять лет рост ВВП в 3,8%». Минимальная зарплата в 2022 году, согласно документу, составит порядка 244 долларов, а средняя окажется на уровне 590 долларов. Минимальная зарплата врачей вырастет до 750 долларов.

На сектор нацбезопасности и обороны предусмотрено 319,4 млрд гривен или 11,9 млрд долларов. Из них на содержание министерства обороны направят 131 млрд гривен (порядка 4,9 млрд долларов). Госбюджет Украины на текущий год предусматривает дефицит на уровне 5,5% ВВП. Расходы на безопасность и оборону составят 267 млрд гривен или 9,1 млрд долларов.

Еврокомиссия ранее приняла решение направить Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро. Киевские власти могут получить деньги уже в конце октября, заявил вице-президент ЕК по экономическим вопросам Валдис Домбровскис.