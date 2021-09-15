В Красноярске под машину сотрудницы банка подложили бомбу

Красноярск, 15 сентября. В Красноярске в автомобиль сотрудницы «Совкомбанка» подкинули самодельное взрывное устройство. Механизм бомбы сработал, но взрыва не случилось из-за некачественной сборки. Подробнее рассказывает «Лайф».

Машина была припаркована возле детского сада. Его сотрудники заметили возле колеса авто канистру с бензином и проводами. На место происшествия прибыли полицейские и установили, что перед ними самодельное взрывное устройство с таймером и аккумулятором, провода которого были опущены в бензин.

Сотрудники детского сада оперативно провели эвакуацию, затем попытались обезвредить бомбу. Но провода оплавились и механизм таймера сработал до приезда правоохранителей. При этом не произошло взрыва. Как предположили оперативники, возможно, для химической реакции в канистре не хватило кислорода.

Полицейские отправили устройство на экспертизу и установили владельца автомобиля. Им оказалась 40-летняя женщина, работающая финансовым экспертом ПАО «Совкомбанк». Она рассказала правоохранителям, что у нее случился конфликт с руководством: женщину пытаются уволить, но писать заявление по собственному желанию она не хочет. Также женщина не исключает, что бомбу мог подложить кто-то из службы безопасности финансовой компании. Имеется еще одна версия случившегося, по которой причастным может быть 14-летний сын сотрудницы банка.

Отец мальчика — мужчина, азербайджанец по национальности. Сейчас его мать живет с уроженцем Армении, поэтому в семье мог произойти конфликт на национальной почве. Возможно, покушение планировалось на отчима, предположили полицейские, но, проверив телефон подростка, они не обнаружили никаких зацепок, которые могли бы указывать на эту версию. К расследованию подключились сотрудники ФСБ России.

Ранее сообщалось, что под Красноярском полиция задержала налетчика после неудачного ограбления.