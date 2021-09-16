Вегетарианство — зло: диетолог Мишанина о похудении и правильном питании

Цифры на весах рано или поздно могут смутить даже здорового, на первый взгляд, самого стройного человека. Пришедшая в ужас от новых данных будущая жертва голодания и всевозможных диет спешит познать идеальный рецепт похудения на форумах и сомнительных сайтах. О том, чем опасна подобная самодеятельность, каковы принципы избавления от лишнего веса, ФАН рассказала диетолог Лидия Мишанина.

— Какими должны быть первые действия после выявления лишнего веса?

— В первую очередь нужно разобраться в причинах набора веса. Одно дело, когда человек просто переедает. Другое — когда к лишним килограммам приводит расстройство пищевого поведения или хроническое заболевание. Причин может быть множество. Начинаем с медицинского обследования: от УЗИ до анализа содержания витаминов и микроэлементов. Если в результатах не стоит соответствующая отметка, то человеку стоит пересмотреть свой рацион. Возможно, он ведет малоподвижный образ жизни или много употребляет жиров, также причиной может быть недостаточность белка, углеводов, небольшое количество фруктов и овощей в рационе. Следующий шаг — ведение пищевого дневника. Иногда человеку кажется, что он правильно питается, а по факту в его рационе избыток жиров, скрытых жиров, мучного, сладкого.

Из личного архива Лидии Мишаниной /

— Бывают ли случаи, когда человеку с лишним весом просто необходима беседа с психологом?

— На консультацию к психологу нужно идти при расстройстве пищевого поведения, когда человек начинает «заедать» свои проблемы или отказывается от еды. Конечно, больше людей с лишним весом, но и случаи анорексии тоже нередки. Одно дело, когда человек всегда был худым и не мог набрать вес, другое — когда резко теряет килограммы. В таком случае могут выявиться серьезные заболевания. Не исключаем и генетическую предрасположенность (высокий обмен веществ) или просто недоедание, когда человек не получает нужное количество калорий.

— Что вы можете посоветовать тем, кто страдает от высокого или, наоборот, замедленного обмена веществ?

— Если нужно набрать вес, то подключаем физнагрузку, правильное питание и увеличение квоты белка. А вот ожирение обычно почти не зависит от генетики. Если же ожирение доходит до третьей степени, придется прибегнуть к таким методам лечения, как хирургический и лекарственный с применением серьезных препаратов.

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— Сколько видов диет в вашей копилке?

— Я не приемлю никаких диет. Действенен только принцип правильного питания, здоровый образ жизни. Есть безуглеводные диеты, где преобладают жиры, которые ведут к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. А избыток белков ведет к брожению в кишечнике, плюс нагрузка на почки. Первое время можно увидеть эффект, но потом организм даст сбой, вес станет еще больше.

— Каковы главные принципы системы правильного питания?

— В первую очередь нужно организовать прием пищи по режиму. В идеале — это три раза в день плюс один-два перекуса. Еще немаловажно соблюдение «принципа правильной тарелки», когда половину тарелки заполняют овощами, зеленью, фруктами. Четвертую часть занимают белковые компоненты: мясо, рыба, яйца или молочные и морепродукты. Остальное место занимают сложные углеводы: крупы, ягоды, фрукты или макароны из твердых сортов пшеницы. Если таким образом питаться два-три раза в день, можно соблюсти баланс. В норме человек должен употреблять от трех до пяти порций овощей и фруктов. Обязательна физическая нагрузка. Нужно меньше употреблять выпечки, фастфуда, полуфабрикатов и следить за водным балансом.

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— Как относитесь к голоданию?

— Отрицательно. Потому что голодание замедляет обмен веществ. Плюс велик риск, что после возвращения к обычному образу жизни человек может начать резко набирать вес. Такие радикальные методы могут привести к развитию желчнокаменной болезни, к дефициту витаминов и микроэлементов. Страдает организм в целом. Сейчас набирает популярность интервальное голодание. Но для него тоже много противопоказаний.

— Как вы относитесь к вегетарианству? Можно ли считать, что приверженцы подобного образа жизни самые стройные и здоровые?

— Эта система питания с полным отказом от продуктов животного происхождения не выдерживает никакой критики. Нашему организму для построения клеточных структур нужны незаменимые аминокислоты. Растительный белок не может восполнить их в достаточном количестве. В рационе здорового человека должны преобладать животные белки. Вегетарианцы часто страдают от дефицита витамина В12, железа.

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— Бытует мнение, что, если в день выпивать по два литра воды, стройная талия обеспечена. Так ли это?

— Никаких чудесных формул нет. Пить нужно тогда, когда хочется. Но есть рекомендации для спортсменов и людей с хроническими заболеваниями. В среднем им нужно выпить два литра жидкости в день. Но необходимо учитывать, что половину этого объема мы получаем из продуктов питания, остальное употребляем для утоления жажды.

— Стоит ли доверять производителям чаев и таблеток с чудодейственным эффектом?

— Действенны только снижение калорийности рациона и организация правильного питания, но только они кажутся легковыполнимой задачей. На самом деле — это очень сложно. Поэтому люди хотят одну волшебную таблетку, но образ жизни и дисциплину оставляют на том же уровне. Они пытаются найти легкий путь, чтобы похудеть, но не желают менять свои привычки. Они не готовы обучаться правильному питанию. Приписывание эффекта снижения веса всевозможным чаям, БАДам — хороший, выгодный маркетинговый ход производителей.