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В Кировской области мужчина выстрелил в ребенка из пневматической винтовки
Происшествия
В Кировской области мужчина выстрелил в ребенка из пневматической винтовки
http://koblt.customs.ru  /  Пресс-служба Калининградской областной таможни

Киров, 15 сентября. В поселке Верхошижемье Кировской области за стрельбу задержан 60-летний мужчина. По данным следствия, днем 11 сентября житель поселка находился у себя дома. В один момент он заметил несовершеннолетних, которые играли на улице, неподалеку от его жилища. Мужчина вышел во двор и на глазах многочисленных свидетелей выстрелил из пневматической винтовки в сторону детей, сообщает портал «Свойкировский.рф». Выстрел попал десятилетнему мальчику в ногу. Как указано в протоколе, «в результате чего несовершеннолетнему нанесены телесные повреждения в виде ссадины и кровоподтека».

По данному факту была проведена проверка. Против мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с использованием предмета, используемого в качестве оружия»). Оружие у подозреваемого изъято.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия. Расследование по делу продолжается.

Ранее ФАН рассказывал о нападении на лидера группы «25/17» в центре Москвы. По данному факту прокуратура возбудила уголовное дело.

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