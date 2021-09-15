Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 сентября 17:55
17:55
Общество
В Совфеде заявили об ответственности за работу в переименованных штабах Навального
17:50
Общество
«Попова является лучшим в мире специалистом» — Пригожин
17:48
Шоу-бизнес
Евгений Гришковец расскажет историю из своей жизни на сцене калининградского театра
17:46
Армия
Делегация сербских военных посетила учебные центры инженерных войск ВС РФ под Москвой
17:41
Политика
Профессор Ветренко перечислила основные особенности российской избирательной кампании 2021 года
17:40
Армия
Количество танков на маневрах «Запад-2021» впечатлило майора ВС США Сиббитса
17:31
Весь мир
Спецпосланник ООН провел встречу с «сирийской оппозицией» в Стамбуле
17:31
Происшествия
Инспекторы ДПС помогли добраться до больницы маленькой дочери экс-футболиста ЦСКА
17:30
Общество
В Красноярске под машину сотрудницы банка подложили бомбу
17:30
Видео
Мужчина воровал лошадей и перевозил их в легковом авто
Все новости
ЛДПР

Politico: Байден объявит о заключении военной сделки с Британией и Австралией против Китая
Армия
Politico: Байден объявит о заключении военной сделки с Британией и Австралией против Китая
Global Look Press  /  Stefani Reynolds

Вашингтон, 15 сентября. США заключили военную сделку с Австралией и Великобританией. Договор направлен против Китая, передают СМИ.

Президент США Джо Байден в ближайшее время объявит о заключении сделки с властями Великобритании и Австралии. Договоренность относится к обмену передовыми военными технологиями. Заявление может быть сделано в ходе вечерней речи Байдена касательно новой «инициативы по национальной безопасности», передает издание Politico со ссылкой на собственные источники.

Сделка упростит для Вашингтона, Лондона и Канберры передачу данных относительно искусственного интеллекта, кибернетики, подводных аппаратов и дальнобойного вооружения. Инициатива станет попыткой трех государств противостоять КНР в непрямой форме.

Адмирал ВМС США Чарльз Ричард ранее указал на значительный прорыв Китая в сфере разработки стратегических вооружений. В свою очередь американский генерал Джон Хайтен призвал Вашингтон улучшить отношения с Пекином, пишет RT.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Politico: Байден объявит о заключении военной сделки с Британией и Австралией против Китая
сша австралия китай байден
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru