Politico: Байден объявит о заключении военной сделки с Британией и Австралией против Китая

Вашингтон, 15 сентября. США заключили военную сделку с Австралией и Великобританией. Договор направлен против Китая, передают СМИ.

Президент США Джо Байден в ближайшее время объявит о заключении сделки с властями Великобритании и Австралии. Договоренность относится к обмену передовыми военными технологиями. Заявление может быть сделано в ходе вечерней речи Байдена касательно новой «инициативы по национальной безопасности», передает издание Politico со ссылкой на собственные источники.

Сделка упростит для Вашингтона, Лондона и Канберры передачу данных относительно искусственного интеллекта, кибернетики, подводных аппаратов и дальнобойного вооружения. Инициатива станет попыткой трех государств противостоять КНР в непрямой форме.

Адмирал ВМС США Чарльз Ричард ранее указал на значительный прорыв Китая в сфере разработки стратегических вооружений. В свою очередь американский генерал Джон Хайтен призвал Вашингтон улучшить отношения с Пекином, пишет RT.