Татьяна Брухунова развеяла мифы о своей беременности

Переславль-Залесский, 15 сентября. Новоявленная супруга знаменитого российского комика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова не раз доказывала, что является обладательницей искрометного чувства юмора. Очевидно, что юморист не зря выбрал ее в качестве избранницы. Ведь и его бывшая супруга — комик со стажем. А когда твоя жизнь неразрывно связана с юмором, то и половинка твоя тоже должна не отставать, пишет Teleprogramma.pro.

Недавно поклонники Татьяны Брухуновой начали подозревать ее в беременности. Причиной таких кривотолков стала ее фотография, на которой она предстала в одежде свободного кроя во время экскурсии по Переславлю-Залесскому.

На этот раз жена Петросяна сфотографировалась, надев свитер из плотного трикотажа приятного кофейного оттенка и модный тренч сливочного цвета. Комментируя свою же фотографию, она на всякий случай сообщила, что не беременна.