Татьяна Брухунова развеяла мифы о своей беременности

Переславль-Залесский, 15 сентября. Новоявленная супруга знаменитого российского комика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова не раз доказывала, что является обладательницей искрометного чувства юмора. Очевидно, что юморист не зря выбрал ее в качестве избранницы. Ведь и его бывшая супруга — комик со стажем. А когда твоя жизнь неразрывно связана с юмором, то и половинка твоя тоже должна не отставать, пишет Teleprogramma.pro.
Недавно поклонники Татьяны Брухуновой начали подозревать ее в беременности. Причиной таких кривотолков стала ее фотография, на которой она предстала в одежде свободного кроя во время экскурсии по Переславлю-Залесскому.
На этот раз жена Петросяна сфотографировалась, надев свитер из плотного трикотажа приятного кофейного оттенка и модный тренч сливочного цвета. Комментируя свою же фотографию, она на всякий случай сообщила, что не беременна.
«Путешествовать легко! Вокруг нас столько интересных мест! Один день в Переславле-Залесском. P.S. Для любопытных «Варвар» — я не в положении. Я просто толстая!» — написала Брухунова.
Подписчики попытались убедить девушку в том, что она на самом деле стройна и красива. Они сделали ей несколько откровенных комплиментов и признались, что очень посмеялись над подписью к публикации.
«В каком месте вы толстая, все прекрасно», «Вы отлично выглядите», «Стильная, красивая и стройная», — писали наперебой подписчики.
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова стали родителями 13 марта 2020 года. В сентябре маленькому мальчику исполнилось полтора года. Его назвали в честь отца юмориста — Ваган.
Ранее сообщалось, что молодая супруга Евгения Петросяна в глубине души боится остаться без поддержки мужа.