Борисов и Силуанов обсудят с металлургами планы повышения налогов

Москва, 15 сентября. Глава Минфина Антон Силуанов и первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов планируют провести совещание с металлургами и производителями удобрений о повышении налогов.

Данную информацию подтвердили РИА Новости источники, один из них — представитель металлургической компании. Отмечается, что на встречу приглашены и владельцы, и главы производств.

Министр финансов ранее отметил справедливость изъятия части дополнительных доходов отечественных металлургов от благоприятной конъюнктуры мирового рынка. По словам замглавы Минфина Алексея Сазанова, основная идея данной инициативы — переход к привязке ставок НДПИ к изменению мировых цен на металлургическую продукцию. МЭР и Минфин в августе-сентябре подготовят предложения по совершенствованию налоговой системы для металлургов, заявил ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Разработанный в министерстве финансов проект предполагает увеличение налога на добычу для металлургических предприятий примерно втрое.