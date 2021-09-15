Спецпосланник ООН и представитель «Талибана» обсудили гуманитарную ситуацию в Афганистане

Доха, 15 сентября. Специальный представитель и глава Миссии ООН по содействию Афганистану Дебора Лайонс провела встречу с заместителем главы катарского офиса движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) Шером Мухаммадом Аббасом Станекзаем.

Темой встречи Лайонс и представителя группировки стали гуманитарные потребности, а также права населения Афганистана. При этом особое внимание было уделено соблюдению прав женщин и девочек в республике.

UN envoy Debora Lyons met with the Taliban’s Qatar office deputy head Sher Mohammad Abbas Stanekzai and intl partners in Doha and discussed humanitarian needs and the rights of all Afghans, especially women and girls, UNAMA said.#TOLOnews pic.twitter.com/wLVClW6Dck — TOLOnews (@TOLOnews) September 15, 2021

Кроме того, по данным миссии ООН, стороны обсудили важность формирования инклюзивного правительства, которое позволило бы оперативно реагировать на экономические вызовы, а также обеспечивать бесперебойные поставки гуманитарной помощи афганскому народу при поддержке международного сообщества.

Отмечается, что в консультациях принимали участие «международные партнеры», однако, о ком конкретно идет речь, представители миссии не уточнили.

Новое правительство

Власть в Афганистане перешла к «Талибану» 15 августа — в день падения Кабула, последнего из ключевых административных центров республики. Афганская столица сдалась боевикам без боя, прежние власти во главе с экс-президентом Ашрафом Гани сложили с себя полномочия, а сам бывший государственный лидер бежал за рубеж — в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

После этого страну начали покидать зарубежные военнослужащие и дипломаты, а аэропорт Кабула наводнили толпы потенциальных беженцев, пожелавших выехать с территории республики. На этом фоне началась оживленная дискуссия по вопросу формирования нового правительства страны, в рамках которой «Талибан» пообещал, что постарается сделать состав кабмина инклюзивным.

Федеральное агентство новостей /

Состав правительства в итоге был объявлен 7 сентября, ключевые посты в нем достались сторонникам движения. Решение группировки было неоднозначно воспринято представителями мирового сообщества. Так, к примеру, Госдеп США выразил озабоченность в связи с тем, что в новом кабмине присутствуют лица, находящиеся в межгосударственном розыске, а власти Китая выразили надежду, что новое афганское руководство будет действовать с учетом интересов народа. Сам «Талибан» подчеркнул, что представленное правительство является временным, в то время как постоянное будет формироваться с вовлечением всех слоев афганского общества.

Гуманитарный кризис

В настоящий момент у международных игроков также вызывает обеспокоенность гуманитарная ситуация в Афганистане. Дебора Лайонс предупреждала, что без внешней поддержки республике угрожают масштабный голод и нищета.

«Неизбежным последствием станет серьезный экономический спад, который может погрузить миллионы людей в нищету и голод, вызвать массовую волну беженцев из Афганистана и отбросить Афганистан назад на многие поколения», — заявила она.

Вскоре после этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сообщил, что Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации направит миллионы долларов на поддержку гуманитарных операций в Афганистане. По словам генсека, задача ООН — в ближайшие четыре месяца собрать 606 миллионов долларов на эти цели, в то время как 13 сентября он распорядился направить 20 миллионов.

1 Организация запрещена на территории РФ.