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Спецпосланник ООН и представитель «Талибана» обсудили гуманитарную ситуацию в Афганистане
Весь мир
Спецпосланник ООН и представитель «Талибана» обсудили гуманитарную ситуацию в Афганистане
Global Look Press  /  Xinhua Kabul/Хinhua

Доха, 15 сентября. Специальный представитель и глава Миссии ООН по содействию Афганистану Дебора Лайонс провела встречу с заместителем главы катарского офиса движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) Шером Мухаммадом Аббасом Станекзаем.

Темой встречи Лайонс и представителя группировки стали гуманитарные потребности, а также права населения Афганистана. При этом особое внимание было уделено соблюдению прав женщин и девочек в республике.

Кроме того, по данным миссии ООН, стороны обсудили важность формирования инклюзивного правительства, которое позволило бы оперативно реагировать на экономические вызовы, а также обеспечивать бесперебойные поставки гуманитарной помощи афганскому народу при поддержке международного сообщества.

Отмечается, что в консультациях принимали участие «международные партнеры», однако, о ком конкретно идет речь, представители миссии не уточнили.

Новое правительство

Власть в Афганистане перешла к «Талибану» 15 августа — в день падения Кабула, последнего из ключевых административных центров республики. Афганская столица сдалась боевикам без боя, прежние власти во главе с экс-президентом Ашрафом Гани сложили с себя полномочия, а сам бывший государственный лидер бежал за рубеж — в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

После этого страну начали покидать зарубежные военнослужащие и дипломаты, а аэропорт Кабула наводнили толпы потенциальных беженцев, пожелавших выехать с территории республики. На этом фоне началась оживленная дискуссия по вопросу формирования нового правительства страны, в рамках которой «Талибан» пообещал, что постарается сделать состав кабмина инклюзивным.

Спецпосланник ООН и представитель «Талибана» обсудили гуманитарную ситуацию в Афганистане
Федеральное агентство новостей  / 

Состав правительства в итоге был объявлен 7 сентября, ключевые посты в нем достались сторонникам движения. Решение группировки было неоднозначно воспринято представителями мирового сообщества. Так, к примеру, Госдеп США выразил озабоченность в связи с тем, что в новом кабмине присутствуют лица, находящиеся в межгосударственном розыске, а власти Китая выразили надежду, что новое афганское руководство будет действовать с учетом интересов народа. Сам «Талибан» подчеркнул, что представленное правительство является временным, в то время как постоянное будет формироваться с вовлечением всех слоев афганского общества.

Гуманитарный кризис

В настоящий момент у международных игроков также вызывает обеспокоенность гуманитарная ситуация в Афганистане. Дебора Лайонс предупреждала, что без внешней поддержки республике угрожают масштабный голод и нищета.

«Неизбежным последствием станет серьезный экономический спад, который может погрузить миллионы людей в нищету и голод, вызвать массовую волну беженцев из Афганистана и отбросить Афганистан назад на многие поколения», — заявила она.

Вскоре после этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сообщил, что Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации направит миллионы долларов на поддержку гуманитарных операций в Афганистане. По словам генсека, задача ООН — в ближайшие четыре месяца собрать 606 миллионов долларов на эти цели, в то время как 13 сентября он распорядился направить 20 миллионов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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