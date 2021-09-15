Спецпосланник ООН провел встречу с «сирийской оппозицией» в Стамбуле

Стамбул, 15 сентября. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен встретился с главой сирийского оппозиционного переговорного комитета Анасом аль-Абдой, президентом так называемой Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил (НКОРС) Салемом аль-Меслетом и сопредседателем Конституционного комитета со стороны оппозиции Хади аль-Бахрой.

На встрече в Стамбуле, которая состоялась 14 сентября, стороны обменялись мнениями относительно хода внутрисирийского политического диалога и рассмотрели пути разрешения существующих разногласий с легитимными властями Сирии. Так, Анас аль-Абда заявил, что на данный момент основной вопрос заключается в освобождении официальным Дамаском так называемых «оппозиционеров», многие из которых в действительности являются опасными боевиками.

المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون يلتقي قادة المعارضة السورية في مدينة إسطنبول التركية، عقب زيارة له قبل أيام أجراها للعاصمة السورية دمشق#ترك_ميديا pic.twitter.com/oou5CGotdu — TurkMedia ترك ميديا (@turk_media) September 14, 2021

Салем аль-Меслет, в свою очередь, поблагодарил Педерсена за его вклад в переговорный процесс, а также призвал ООН продолжить поддержку разработки сирийской конституции и гарантировать выполнение условий резолюции №2254 Совета безопасности, принятой в 2015 году. Она требует объявления общенационального перемирия, проведения конституционной реформы, освобождения произвольно задержанных лиц и проведения свободных выборов.

НКОРС была создана 11 ноября 2012 года в Дохе за счет средств Турции, Катара и Саудовской Аравии. В коалицию вошли многие вооруженные группировки, сражавшиеся с 2011 года против официальных властей Сирии. Среди них были и радикальные исламистские формирования, позже признанные террористическими.

#SMDK Siyasi Kurulu, Jeffrey ve Pedersen ile yapılan görüşmelerin sonuçlarını değerlendirdihttps://t.co/Dh133qhwBi pic.twitter.com/wgRWeG5joB — Suriye Ulusal Koalisyonu (@SMDKTurkce) March 5, 2020

В настоящее время штаб-квартира этой структуры располагается в Стамбуле. Чуть более 30 государств — преимущественно западные страны, в также Турция, Катар, Саудовская Аравия и Йемен (правительство Мансура Хади) — признают НКОРС легитимной.

Нацкоалиция представляет оппозицию на заседаниях Конституционного комитета, созданного на прошедшем 30 января 2018 года в Сочи конгрессе сирийского национального диалога. Основной задачей комитета является подготовка конституционной реформы и последующее проведение выборов в Сирии на ее основе. В Женеве прошло уже пять заседаний, в ходе которых между сторонами обнаружились существенные противоречия.

Примечательно, что переговоры членов сирийской оппозиции и спецпосланника ООН прошли спустя несколько дней после того, как Гейр Педерсен посетил Дамаск. Там чиновник международной организации встретился с министром иностранных дел Сирии Фейсалом Микдадом и сопредседателем Конституционного комитета от правительства Дамаска Ахмедом Кузбари.

Федеральное агентство новостей / Нур Молхем

Стороны обсудили гуманитарные и экономические проблемы, стоящие перед арабской республикой, а также возможности для обеспечения последующих переговоров в Женеве и продолжения деятельности Конституционного комитета.