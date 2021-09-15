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Судан заявил о дезинформации по плотине «Возрождение» с эфиопской стороны
Весь мир
Судан заявил о дезинформации по плотине «Возрождение» с эфиопской стороны
twitter.com  /  @AbiyAhmedAli

Хартум, 15 сентября. Министр ирригации Судана Ясир Аббас направил своему эфиопскому коллеге Селеши Бекеле протест в связи с информацией, предоставленной Аддис-Абебой по поводу заполнения водохранилища ГЭС «Возрождение» (Хидасэ).

В своем письме от 13 сентября глава ведомства заявил, что Эфиопия дезинформировала Хартум в июле 2021 года. Технические данные, касающиеся плотины, неверны.

«Предоставление Судану неточной и неполной информации нарушает основные принципы международного права», — заявил Аббас.

Копия послания направлена председателю Африканского союза. В нем министр также сообщил об ущербе, нанесенном восточноафриканской республике из-за отсутствия данных и координации при заполнении водохранилища.

Глава ведомства призвал Селеши Бекеле согласиться на переговоры под руководством Афросоюза. Процесс направлен на то, чтобы помочь Судану, Эфиопии и Египту достичь удовлетворительного для всех сторон соглашения по плотине.

На прошлой неделе Ясир Аббас рассказал главе миссии Европейского союза Роберту ван ден Дулу об ущербе, который нанесен в результате второго этапа заполнения водохранилища ГЭС «Возрождение». По его словам, катастрофические последствия удалось уменьшить благодаря работе инженеров.

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эфиопия судан хидасэ
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