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Стоимость нефти марки Brent выросла до 75 долларов за баррель

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 16:41
Экономика
Стоимость нефти марки Brent выросла до 75 долларов за баррель
ФБА «Экономика сегодня»

Лондон, 15 сентября. Фьючерс нефти североморской марки Brent с поставкой в ноябре вырос в цене до 75,02 доллара за баррель на лондонской бирже ICE.

Цена энергоресурса выросла на 1,93%, следует из данных торговой площадки на 16:05 по московскому времени. По состоянию на 16:10 по московскому времени рост цены замедлился, стоимость находилась на уровне 74,98 доллара за баррель. Значение на 1,88% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Последний раз ценовой уровень выше 75 долларов за баррель был зафиксирован 2 августа. Стоимость марки WTI выросла на 2,15% — 71,74 доллара за баррель.

Экономист, эксперт в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода ранее сообщил, что подорожание нефти марки Brent до 77 доллара за баррель положительно отразится на рубле.

Врио Роснедр Евгений Петров на Тюменском нефтегазовом форуме заявил, что обеспеченность России рентабельными запасами нефти оценивается в 20–21 год. Показатель будет расти по мере развития технологий для трудноизвлекаемых запасов ресурса.

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