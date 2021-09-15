Башкирские приставы снова наказали коллекторов рублем и помогли должнику

Житель Башкирии пришел с жалобой в региональное УФССП. Он рассказал, что в отношении него со стороны ООО «Микрокредитная компания Универсального Финансирования» ведутся незаконные действия. Ранее с компанией он заключил договор займа, однако выплатить средства не смог.

Судебные приставы выяснили, что мужчине направлялись текстовые и голосовые сообщения, в которых отсутствовала информация о кредиторе, контактный номер телефона.

«Кроме того, на мужчину было оказано психологическое давление. Так, кредитор сообщил, что в случае неуплаты долга они начнут звонить и писать родственникам, коллегам, знакомым, соседям заемщика», — сообщили ФАН в пресс-службе УФССП по Башкортостану.

Кредиторы и взыскатели нарушили нормы Федерального закона №230. Сотрудники службы судебных приставов возбудили административное дело из-за нарушений требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Организацию признали виновной и оштрафовали на 20 тысяч рублей. Решение уже вступило в законную силу.

При этом приставы напоминают, что совсем недавно были внесены изменения в четвертую статью Федерального закона «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Этот документ касается защиты третьих лиц от любого неправомерного взаимодействия с коллекторами. Теперь коллекторам запрещено общаться с родственниками, соседями и другими близкими должника, если они не дали на это письменное согласие. Документ должен находиться в кредитной организации. Третьи лица (кем и являются знакомые должника) могут в любое время отозвать это согласие и отказаться общаться с кредиторами.

Напомним, раньше коллекторы могли свободно взаимодействовать с третьими лицами по поводу просроченного кредита другого человека, если они не выражали несогласия на это.

Ранее ФАН писал, что чиновник из Комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области задержан за получение взятки по ст. 91 УПК РФ.