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Депутат Госдумы Пискарев допустил ужесточение законодательства из-за действий Google
Политика
Депутат Госдумы Пискарев допустил ужесточение законодательства из-за действий Google
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 15 сентября. Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев высказался о приглашении Google на заседание Совфеда.

По его словам, такая инициатива не может не приветствоваться.

«В апреле Комиссия ГД уже проводила телемост с представителями руководства компании Марко Панчини и Мариной Жунич», — сказал он.

Тогда стороны услышали друг друга. Компанией Google была продемонстрирована готовность выполнять законодательную базу Российской Федерации. Вместе с тем западный IT-гигант самостоятельно предложил полугодичный срок на исправление всех нюансов.

«Но назначенная ими дата приближается, а мы видим продолжение той же политики, которая ранее вызвала возмущение не только у депутатов, но и в обществе в целом», — добавил он.

Вместо попыток уладить ситуацию руководство компании регулярно уклоняется от претензий, предпочитая выплачивать штрафы. Если Google продолжит действовать в таком духе, Госдуме придется действительно серьезным образом переработать законодательство для привлечения к ответственности конкретных лиц, резюмировал он.

Ранее стало известно, что московский суд оштрафовал Google на 2 миллиона рублей. Обвинительный приговор был вынесен за отказ корпорации удалять запрещенный в России контент.

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