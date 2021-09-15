Приказ Зеленского наступать приведет ВСУ в новый «котел»

Если президент Украины Владимир Зеленский отправит ВСУ в новое наступление в Донбассе, то оно закончится для украинского воинства традиционным «котлом». После чего Киеву придется подписать и соблюдать новые Минские соглашения, условия которых для Украины окажутся куда более жесткими, чем положения «Минск-2».

К такому выводу пришел обозреватель ФАН, проанализировавший происходящее в Донбассе и Киеве.

Юродивый со стигматами

Всю первую половину сентября в Донбассе медленно, но уверенно раскручивается маховик очередного обострения. Обстрелы украинскими военными позиций защитников Донецка и Луганска фиксируются все чаще. Безнаказанными эти обстрелы не остаются. Согласно официальным данным Киева, только за 11-12 сентября потери ВСУ в Донбассе составили 4 убитых и 13 раненых.

Зачем Киев вновь провоцирует разморозку конфликта в Донбассе и при каких обстоятельствах в Донбассе может наконец наступить мир?

Давайте найдем ответы на эти вопросы.

Для начала отметим, что значение конфликта в Донбассе далеко выходит за рамки официальной киевской трактовки «ВСУ против «сепаров» и российских агрессоров». В частности, громыхающая выстрелами зона боевых действий на юго-востоке Незалежной остается не только инструментом давления коллективного Запада на Москву, но и служит серьезнейшим препятствием для укрепления политико-экономических связей Германии и РФ. Урегулирование конфликта в Донбассе является обязательным условием закрепления ФРГ в статусе экономического и энергетического лидера Европы.

Федеральное агентство новостей /

Согласно искаженной логике украинских политиков, для постмайданной Украины конфликт в Донбассе остается единственной повесткой, связывающей Киев с ЕС и позволяющей Незалежной клянчить для себя у американских и европейских «партнеров» какие-то преференции. Киев ведет себя, как юродивый, который на паперти старательно демонстрирует состоятельным прохожим свои кровоточащие раны и стигматы в надежде выпросить побольше подаяния.

Цинично прозвучит, но если не будет этих «ран и стигматов», то Киеву не с чем станет плакаться на международных площадках. Иными словами, поддержание конфликта в Донбассе не в «полыхающем» (тут можно и в новые «котлы» вляпаться), а в перманентно «тлеющем» состоянии для Киева достаточно выгодно. Соответственно, выгодно для Киева и игнорирование мирного процесса на основе Минских соглашений.

Напомним, что изначально в Киеве эти соглашения подавали как временную передышку перед окончательной победой над «сепаратистами», а также как условность, которую украинская сторона не собирается выполнять. Руководство Незалежной старательно замалчивало, что «Минск-1» и «Минск-2» стали следствием тяжелого поражения ВСУ и тем компромиссом, который, по сути, помог постмайданному режиму «дотянуть» до 2021 года.

Почему заполыхало сейчас

Между прочим, Москва ясно дала понять, что готова вести полноценный диалог с Киевом только после выполнения украинской стороной Минских соглашений. Но на это в Киеве при президенте Петре Порошенко старались не обращать внимания.

Окно возможностей по урегулированию конфликта в Донбассе появилось в 2019 году, когда новым президентом Украины стал Владимир Зеленский. Победу Владимиру Александровичу на выборах принесло не только полное разочарование украинцев в Порошенко, но и декларируемое Зеленским желание скорейшего прекращения конфликта в Донбассе. Однако, став президентом, «пан Зе» очень быстро отказался от своих обещаний и принял радикальную версию политической платформы Порошенко. Вскоре Владимир Александрович стал в глазах украинцев новым Петром Алексеевичем — только хуже. При этом рейтинг бывшего шоумена ожидаемо рухнул ниже плинтуса.

За неполный год Зеленский из миротворца превратился в искреннего сторонника расправы над собственными гражданами в Донбассе. После такого «перерождения», ожидать от «пана Зе» каких-то реальных действий по достижению мира на юго-востоке Украины было бы странно. Весной 2021 года Зеленский, желавший набрать политические очки за счет спекуляций на теме разморозки конфликта в Донбассе, едва не довел дело до масштабной эскалации. С этого момента Владимира Александровича в Москве окончательно стали считать недоговороспособной фигурой. На этом он не остановился. Своим откровенно неадекватным поведением президент Украины серьезно испортил отношения Киева с европейскими столицами и даже с Вашингтоном.

Федеральное агентство новостей /

К сентябрю 2021 года кризис отношений Украины со своими ключевыми западными партнерами окончательно оформился, что доказал форум YES Brainstorming.

Оказавшись в им же самим организованной политической изоляции, Владимир Александрович решил искать выход из тупиковой ситуации в соответствии с «заветами» Порошенко — через провоцирование нового обострения в Донбассе. Тут самое время вспомнить про 4 убитых и 13 раненых военнослужащих ВСУ всего за двое суток. Данные потери по-настоящему трагичны лишь для родственников убитых и раненых. Для «пана Зе» эти жертвы — те самые «раны и стигматы», которыми можно будет козырять перед западными политиками в надежде выклянчить для себя любимого какие-нибудь бонусы. Например, убрать или на время отодвинуть выполнение жестких требований США по передаче американцам контроля над правоохранительной системой и экономикой Незалежной.

Плюс к этому чем ниже рейтинг Зеленского, тем у Владимира Александровича появляется больше искушения продолжать закручивать гайки под девизом «Родина в опасности!» А для этого тоже нужны «раны и стигматы».

Думаем, теперь читателям понятно, почему в Донбассе вновь заполыхало именно сейчас.

Мастер спотыкания

Теперь разберемся с тем, что может привести к прекращению боевых действий в Донбассе.

Важно понимать, что с момента подписания Минских соглашений ситуация для Киева изрядно изменилась.

В отличие от 2015 года к сентябрю 2021-го большинство жителей ДНР/ЛНР получили российское гражданство, а сам регион давно перешел на жизнь по российским стандартам образования, торговых операций, социальной защиты. Украинские «скрепы» в Донбассе не просто ослабли — сейчас они, по сути, исчезли.

Ранее Москва была готова мириться с существованием постмайданного режима на Украине, поскольку тот представлял потенциальную ценность в качестве исполнителя Минских соглашений. Авантюра Зеленского в Донбассе весной 2021-го на этой ценности поставила жирный крест. Есть основания полагать, что если бы тогда Владимир Александрович продолжил активно бряцать оружием в Донбассе, то «доигрался» бы до значительного расширения территорий ДНР/ЛНР и создания Россией нового государственного образования «Новороссия».

Федеральное агентство новостей /

Белоруссия выбрала курс на ускоренную военно-техническую интеграцию с Россией — на территории Республики Беларусь уже действуют российские части ПВО и ВКС. На этом основании украинские генералы теперь вынуждены просчитывать варианты своих действий в ситуации, когда на территории Белоруссии находится крупная группировка ВС РФ. Открытие этого «белорусского фронта» следует считать персональной заслугой Зеленского, умудрившегося буквально на ровном месте разрушить отношения Киева с Минском, что сделало для Белоруссии путь интеграции с Россией безальтернативным.

Кстати, в плане спотыкания на ровном месте Владимир Александрович вообще оказался человеком крайне талантливым. Менее чем за полгода Зеленский полностью разрушил отношения с лидерами двух крупнейших европейских держав — Германии и Франции, а чуть позже — и с администрацией Джо Байдена. «Сонный Джо» дал понять «пану Зе», что Украина находится за пределами текущих интересов администрации Белого Дома, а агрессивная риторика Зеленского ничего, кроме раздражения, в Вашингтоне не вызывает. Европа же дистанцируется от команды Зеленского, ожидая следующих президентских выборов на Украине и явно рассчитывая, что неадекватный «пан Зе» на второй президентский срок не пройдет.

Будет новый «котел»

Формально Минские соглашения продолжают оставаться безальтернативными, поскольку это единственная формула, утвержденная СБ ООН и всеми ключевыми державами. Но отсутствие в соглашениях какого-либо механизма принуждения, застопорившее миротворческий процесс на многие годы, к 2021 году стало просто вопиющим. Особенно с точки зрения Москвы и Берлина и особенно в условиях постоянного наплевательства Киева на «Минск». Очевидно, что успешно закончив глобальный проект газопровода «Северный поток — 2» и тем самым перестав зависеть от газового транзита через территорию Украины, Москва и Берлин получат возможность попробовать создать более эффективный инструмент умиротворения Незалежной. Например, «Минск-3», который будет куда более жестким по отношению к Киеву, чем «Минск-2», и игнорировать который Украина не сможет при всем желании.

Федеральное агентство новостей /

Подобно «Минску-1» и «Минску-2», условный «Минск-3» возможен как результат следующего тяжелого военного поражения Украины. Причем сам президент Украины приближает этот момент, как может. Уже сейчас ситуация на линии соприкосновения находится в шаге от перехода в «горячую» фазу. Для команды Зеленского дальнейшая эскалация конфликта в Донбассе и сопутствующее введение в стране военного положения видятся чуть ли не единственным способом удержания власти в условиях жесткого уличного протеста и политического кризиса, который назревает уже долгое время.

Таким образом, вероятность, что Владимир Александрович рано или поздно окончательно «слетит с катушек» и отправит ВСУ штурмовать позиции защитников Донбасса, достаточно велика. Чем заканчиваются для украинского воинства попытки «переманеврировать» противника, хорошо известно по операциям под Иловайском и Дебальцево. Будет новое наступление ВСУ — будет новый «котел». И вот тогда наступит момент для «Минска-3».