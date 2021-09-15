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Шойгу и Лавров начали переговоры с президентом Таджикистана в Душанбе
Политика
Шойгу и Лавров начали переговоры с президентом Таджикистана в Душанбе
wikimedia.org  /  User:VargaA

Душанбе, 15 сентября. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон начал переговоры с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Душанбе.

Рахмон принял российских министров во Дворце наций, который является официальной резиденцией таджикского главы. Он поприветствовал Шойгу и Лаврова, после чего встреча продолжилась в закрытом режиме.

Российские министры прибыли в столицу Таджикистана, чтобы принять участие в совместном заседании Совета министров обороны и Совета министров иностранных дел. Также они присоединились к совещанию Комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ, мероприятие состоялось 15 сентября.

Ранее глава МИД России провел телефонные переговоры с хорватским коллегой Горданом Радманом. Стороны обсудили развитие диалога между двумя странами.

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