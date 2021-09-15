В МИД РФ отметили информационные атаки Запада перед выборами в Госдуму

Москва, 15 сентября. Западные страны стали активнее совершать информационные атаки на Россию в преддверии выборов в Госдуму. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила многократное усиление атак в информационно-политической сфере. По ее словам, в дальнейшем ситуация лишь усугубится.

«Они будут продолжены, но мы готовы к этому», — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил США во вмешательстве в российские выборы. По его словам, специалисты собрали достаточно серьезные доказательства, которые передали американскому послу Джону Салливану. Теперь Москва ждет объяснений от Вашингтона, касаемо этой ситуации.

Выборы в Государственную думу РФ будут проходить в течение трех дней — с 17 по 19 сентября.