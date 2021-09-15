Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 сентября 16:27
16:26
Общество
Адвокат Алешкин прокомментировал решение суда по Ефремову
16:22
Общество
Шугалей: Прецедент Франчетти может вызвать шквал арестов россиян по всему миру
16:21
Весь мир
В Аргентине заявили о рекордно низком уровне инфляции
16:17
Происшествия
Блогер Mellstroy оказался в центре скандала из-за разбитых прокатных машин
16:15
Политика
Шойгу и Лавров начали переговоры с президентом Таджикистана в Душанбе
16:12
Политика
В МИД РФ отметили информационные атаки Запада перед выборами в Госдуму
16:09
Общество
Школьники Мордовии делают страну чище
16:07
Армия
Адмирал Моисеев подвел предварительные итоги учений Северного флота в Арктике
16:07
Весь мир
Мигранты устроили голодовку в Мексике и требуют прохода в США
16:06
Общество
Сургут вошел в топ-10 самых быстрорастущих городов Европы
Все новости
ЛДПР

Адмирал Моисеев подвел предварительные итоги учений Северного флота в Арктике
Армия
Адмирал Моисеев подвел предварительные итоги учений Северного флота в Арктике
vk.com  /  группа Мурманск

Североморск, 15 сентября. Личный состав сил и войск Северного флота показал высокий уровень подготовки в ходе арктических учений, заявил адмирал Александр Моисеев.

Сообщается, что военнослужащие Северного флота, проводящие маневры в арктическом регионе, приступили к этапу свертывания. Предварительные итоги учений подвел командующий флотом Моисеев.

«Личный состав сил и войск флота, ​ участвовавший в учении арктической экспедиционной группировки, своими практическими действиями уверенно доказал готовность решать задачи по обороне​ арктических территорий России, обеспечению военной безопасности​ и морской экономической деятельности Российской Федерации​ в Арктике», — заявил адмирал.

Помимо этого, он также отметил, что все поставленные в ходе маневров задачи были успешно выполнены. По словам Моисеева, личный состав продемонстрировал не только высокий уровень подготовленности, но и умение действовать слаженно в быстро меняющейся обстановке.

Ранее сообщалось, что корабли Северного флота уничтожили десант условного противника в Баренцевом море. Кроме этого подразделения армейского корпуса флота во время учений отразили нападение «противника» на Кольском полуострове, передает RT.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Адмирал Моисеев подвел предварительные итоги учений Северного флота в Арктике
арктика учения северный флот
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru