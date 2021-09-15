Адмирал Моисеев подвел предварительные итоги учений Северного флота в Арктике

Североморск, 15 сентября. Личный состав сил и войск Северного флота показал высокий уровень подготовки в ходе арктических учений, заявил адмирал Александр Моисеев.

Сообщается, что военнослужащие Северного флота, проводящие маневры в арктическом регионе, приступили к этапу свертывания. Предварительные итоги учений подвел командующий флотом Моисеев.

«Личный состав сил и войск флота, ​ участвовавший в учении арктической экспедиционной группировки, своими практическими действиями уверенно доказал готовность решать задачи по обороне​ арктических территорий России, обеспечению военной безопасности​ и морской экономической деятельности Российской Федерации​ в Арктике», — заявил адмирал.

Помимо этого, он также отметил, что все поставленные в ходе маневров задачи были успешно выполнены. По словам Моисеева, личный состав продемонстрировал не только высокий уровень подготовленности, но и умение действовать слаженно в быстро меняющейся обстановке.

Ранее сообщалось, что корабли Северного флота уничтожили десант условного противника в Баренцевом море. Кроме этого подразделения армейского корпуса флота во время учений отразили нападение «противника» на Кольском полуострове, передает RT.