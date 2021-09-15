На развитие сельского хозяйства в Подмосковье направят 13 грантов

Москва, 15 сентября. 13 участников из Московской области победили в конкурсе на получение грантов «Агростартап». Этот конкурс организовало и провело региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия. Общая сумма грантов насчитывает около 42 млн рублей, а один максимальный грант может дойти до 6 млн рублей. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказали в пресс-службе минсельхозпрода Московской области.

«Гранты предназначены для эффективного разведения крупного и мелкого рогатого скота, производства молока, садоводства, а также помощи пасекам. На полученные средства можно приобрести участок земли сельскохозяйственного назначения, разработать проектную документацию, заняться строительством или ремонтом производственных помещений, купить необходимую технику и посадочные материалы», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Агропромышленный комплекс Московской области регулярно получает государственную поддержку. Стоит напомнить, что с начала года аграрии Подмосковья получили субсидии на сумму 3,3 млрд рублей.

Ранее ФАН рассказывал о программе «Мама-предприниматель», запущенной во Владимирской области. В ее рамках молодым мамам предлагают обучаться основам бизнеса и дают возможность выиграть грант на развитие своего дела.