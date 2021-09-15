Разведывательные корабли западных стран следят за учениями ВС РФ в Арктике

Москва, 15 сентября. Разведки нескольких иностранных государств наблюдают за ходом масштабных военных учений подразделений ВС РФ в Арктике.

В сообщении пресс-службы Северного флота говорится, что в период подготовки и проведения маневров была зафиксирована высокая активность сил морской и воздушной разведки западных стран. Речь идет о США, Великобритании, Норвегии и Финляндии.

«Самолетами базовой патрульной и разведывательной авиации США, Норвегии и Финляндии выполнено до 17 вылетов в воздушное пространство Баренцева моря», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в район проведения российских арктических учений ВМС Великобритании направили гидрографическое судно HMS Echo и фрегат HMS Lancaster. Они присоединились к норвежскому разведывательному кораблю Marjata.

Отметим, что о старте крупных учений в Арктике Северный флот РФ сообщил 9 сентября. В них принимают участие около 50 кораблей, 120 самолетов и вертолетов и порядка 8 тысяч военнослужащих.

Ранее сообщалось, что ракетные крейсеры Северного флота разгромили условного противника в Баренцевом море. Масштабные маневры также прошли на военных полигонах в Кандалакшском и Печенгском районах Мурманской области, передает RT.