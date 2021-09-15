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Новый трейлер мюзикла «Вестсайдская история» Стивена Спилберга появился в Сети

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 16:04
Общество
Новый трейлер мюзикла «Вестсайдская история» Стивена Спилберга появился в Сети
Кадр из фильма «Вестсайдская история»

Лос-Анджелес, 15 сентября. 20th Century Studios показала новый трейлер картины «Вестсайдская история», ремейка бродвейского мюзикла, режиссером которого выступил Стивен Спилберг.

Мюзикл «Вестсайдская история» — переосмысление культовой пьесы Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта», однако события картины развернутся в Нью-Йорке эпохи 1950-х годов. Главные герои — Тони и Мария, которые пытаются построить отношения на фоне войны уличных банд. Трейлер картины был опубликован на YouTube-канале 20th Century Studios.

Впервые трейлер масштабного проекта был представлен на церемонии награждения премии «Оскар». Стивен Спилберг не только спродюсировал ремейк, но и выступил в качестве режиссера проекта. Главные роли исполнили Энсел Элгорт ( «Малыш на драйве», «Щегол») и певица Рейчел Зеглер, для которой эта работа станет дебютом на большом экране. Премьера мюзикла запланирована 10 декабря.

С 16 сентября в кинотеатрах стартует премьера блокбастера «Дюна». Режиссер Дэни Вильнев отметил, что согласился на гибридный прокат научно-фантастической ленты.

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трейлер спилберг вестсайдская история
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