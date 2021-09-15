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Фильм «Дюна» побил рекорд по предпродажам билетов в России за все время пандемии

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 16:24
Общество
Фильм «Дюна» побил рекорд по предпродажам билетов в России за все время пандемии
Кадр из фильма «Дюна»

Москва, 15 сентября. Фантастический фильм с элементами драмы «Дюна» режиссера Дени Вильнева обновил рекорд по предварительным продажам билетов в России за все время пандемии коронавирусной инфекции.

Предпродажи билетов на «Дюну» принесли создателям ленты свыше 30 млн рублей — сумму, в полтора раза превосходящую результаты продаж предыдущего рекордсмена, которым являлся фильм «Мортал Комбат». На это указывают данные, опубликованные сайтом «Бюллетень Кинопрокатчика».

Согласно прогнозам, мировые сборы ленты Вильнева в первые выходные составят около 20 млн долларов. В случае, если бокс-офис «Дюны» превысит эту сумму — фильм будет считаться успешным.

Мировая премьера фильма «Дюна», в основу которого лег одноименный роман американского писателя-фантаста Фрэнка Герберта, состоялась 3 сентября 2021 года. В России фильм вышел 16 сентября.

Франко-канадский режиссер Дени Вильнев ранее заявил, что фильм «Дюна» выйдет на большие экраны, однако в США лента будет распространяться по гибридной модели.

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рекорд дюна предпродажи
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