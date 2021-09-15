Клиенты банков в РФ третий месяц подряд берут рекордное число кредитов наличными

Москва, 15 сентября. Россияне в 2021 году берут рекордное число кредитов наличными третий месяц подряд, передает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

В июне текущего года российские банки выдали 1,67 млн кредитов, в июле — 1,69 млн кредитов, а в августе — 1,8 млн кредитов. Показатель последнего месяца лета оказался рекордным за всю историю российского банковского сектора. Например, годом ранее кредитно-финансовые организации предоставили 1,42 млн кредитов наличными своим клиентам.

Наибольший рост выдач фиксируется в Ленинградской области (13%), Санкт-Петербурге (12%), Москве (11%), Краснодарском крае (11%), Иркутской области (10%) и Красноярском крае (10%). Генеральный директор ОКБ Артур Александрович отметил, что август — традиционный месяц для оформления потребкредитов среди российских граждан.

Объем выдачи ипотеки в Приморском крае по итогам июня обновил исторический максимум, достигнув отметки в 8,6 млрд рублей, заявила ранее пресс-служба Дальневосточного ГУ Банка России. Предыдущий рекорд был зафиксирован в декабре прошлого года.