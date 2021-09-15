Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 сентября 16:26
16:26
Общество
Адвокат Алешкин прокомментировал решение суда по Ефремову
16:22
Общество
Шугалей: Прецедент Франчетти может вызвать шквал арестов россиян по всему миру
16:21
Весь мир
В Аргентине заявили о рекордно низком уровне инфляции
16:17
Происшествия
Блогер Mellstroy оказался в центре скандала из-за разбитых прокатных машин
16:15
Политика
Шойгу и Лавров начали переговоры с президентом Таджикистана в Душанбе
16:12
Политика
В МИД РФ отметили информационные атаки Запада перед выборами в Госдуму
16:09
Общество
Школьники Мордовии делают страну чище
16:07
Армия
Адмирал Моисеев подвел предварительные итоги учений Северного флота в Арктике
16:07
Весь мир
Мигранты устроили голодовку в Мексике и требуют прохода в США
16:06
Общество
Сургут вошел в топ-10 самых быстрорастущих городов Европы
Все новости
ЛДПР

В Монголии от коронавируса умерли два бобра

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 16:07
Общество
В Монголии от коронавируса умерли два бобра
pixabay.com

Улан-Батор, 15 сентября. Монгольские ветеринары впервые зафиксировали смерть животных от новой коронавирусной инфекции.

Сообщается, что в прошлом месяце в стране при загадочных обстоятельствах умерли два бобра. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления ветеринарных служб Монголии.

«Результаты лабораторных исследований показали, что причиной смерти стал COVID-19», — заявил агентству «Синьхуа» эксперт ведомства Адиясурен Тувшинбаяр.

Умершие животные обитали в центре разведения бобров Улан-Батора. Кроме того, еще у семи особей в этом центре выявили заражение дельта-штаммом. У бобров наблюдались кашель и насморк, сейчас животные вылечились.

Врач Александр Мясников ранее назвал источник новых мутаций коронавируса. По его словам, новые и опасные штаммы появляются в медицинских учреждениях.

Вернуться назад

Все новости / Общество / В Монголии от коронавируса умерли два бобра
монголия бобры коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru