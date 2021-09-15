В Монголии от коронавируса умерли два бобра

Улан-Батор, 15 сентября. Монгольские ветеринары впервые зафиксировали смерть животных от новой коронавирусной инфекции.

Сообщается, что в прошлом месяце в стране при загадочных обстоятельствах умерли два бобра. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления ветеринарных служб Монголии.

«Результаты лабораторных исследований показали, что причиной смерти стал COVID-19», — заявил агентству «Синьхуа» эксперт ведомства Адиясурен Тувшинбаяр.

Умершие животные обитали в центре разведения бобров Улан-Батора. Кроме того, еще у семи особей в этом центре выявили заражение дельта-штаммом. У бобров наблюдались кашель и насморк, сейчас животные вылечились.

Врач Александр Мясников ранее назвал источник новых мутаций коронавируса. По его словам, новые и опасные штаммы появляются в медицинских учреждениях.