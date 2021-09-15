Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 сентября 16:26
16:26
Общество
Адвокат Алешкин прокомментировал решение суда по Ефремову
16:22
Общество
Шугалей: Прецедент Франчетти может вызвать шквал арестов россиян по всему миру
16:21
Весь мир
В Аргентине заявили о рекордно низком уровне инфляции
16:17
Происшествия
Блогер Mellstroy оказался в центре скандала из-за разбитых прокатных машин
16:15
Политика
Шойгу и Лавров начали переговоры с президентом Таджикистана в Душанбе
16:12
Политика
В МИД РФ отметили информационные атаки Запада перед выборами в Госдуму
16:09
Общество
Школьники Мордовии делают страну чище
16:07
Армия
Адмирал Моисеев подвел предварительные итоги учений Северного флота в Арктике
16:07
Весь мир
Мигранты устроили голодовку в Мексике и требуют прохода в США
16:06
Общество
Сургут вошел в топ-10 самых быстрорастущих городов Европы
Все новости
ЛДПР

Срок ожидания новых автомобилей классов B и C вырос в России на 1,5 месяца

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 16:00
Экономика
Срок ожидания новых автомобилей классов B и C вырос в России на 1,5 месяца
pixabay.com  /  Pexels

Москва, 15 сентября. Увеличение срока ожидания новых машин классов B и C в России составило 1-1,5 месяца из-за производственных ограничений. Об этом сообщают автомобильные дилеры.

Операционный директор «Авилона» Алексей Гуляев и генеральный директор «АвтоСпецЦентра» Андрей Терлюкевич подтвердили данную информацию газете «Ведомости». Так, очередь на ряд импортных моделей, особенно в хороших комплектациях, уже перешла на 2022 год.

«Автомобили локальной сборки найти проще, но чем дороже комплектация, тем больше вероятность дефицита», — добавил Терлюкевич.

Еще одна причина увеличения срока ожидания — дефицит полупроводников. Из-за нее машины, которые уже отправлены на доставку, не отгружаются дилерам, потому что собраны не до конца. Некоторые автоконцерны вынуждены сокращать или полностью приостанавливать производство. Это также негативно отражается на поставках и сроках ожидания моделей покупателями.

По словам основателя и гендиректора «ТрансТехСервиса» Вячеслава Зубарева, клиенты дилеров, оценивая данную ситуацию, стараются не ждать или приобретают автомобили из наличия.

Ассоциация европейского бизнеса ранее сообщила, что по итогам августа на территории РФ было продано на 17% меньше машин, чем год назад.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Срок ожидания новых автомобилей классов B и C вырос в России на 1,5 месяца
автомобили авторынок гуляев автодилеры Терлюкевич
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru