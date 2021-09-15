Срок ожидания новых автомобилей классов B и C вырос в России на 1,5 месяца

Москва, 15 сентября. Увеличение срока ожидания новых машин классов B и C в России составило 1-1,5 месяца из-за производственных ограничений. Об этом сообщают автомобильные дилеры.

Операционный директор «Авилона» Алексей Гуляев и генеральный директор «АвтоСпецЦентра» Андрей Терлюкевич подтвердили данную информацию газете «Ведомости». Так, очередь на ряд импортных моделей, особенно в хороших комплектациях, уже перешла на 2022 год.

«Автомобили локальной сборки найти проще, но чем дороже комплектация, тем больше вероятность дефицита», — добавил Терлюкевич.

Еще одна причина увеличения срока ожидания — дефицит полупроводников. Из-за нее машины, которые уже отправлены на доставку, не отгружаются дилерам, потому что собраны не до конца. Некоторые автоконцерны вынуждены сокращать или полностью приостанавливать производство. Это также негативно отражается на поставках и сроках ожидания моделей покупателями.

По словам основателя и гендиректора «ТрансТехСервиса» Вячеслава Зубарева, клиенты дилеров, оценивая данную ситуацию, стараются не ждать или приобретают автомобили из наличия.

Ассоциация европейского бизнеса ранее сообщила, что по итогам августа на территории РФ было продано на 17% меньше машин, чем год назад.