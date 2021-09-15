Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 сентября 16:26
16:26
Общество
Адвокат Алешкин прокомментировал решение суда по Ефремову
16:22
Общество
Шугалей: Прецедент Франчетти может вызвать шквал арестов россиян по всему миру
16:21
Весь мир
В Аргентине заявили о рекордно низком уровне инфляции
16:17
Происшествия
Блогер Mellstroy оказался в центре скандала из-за разбитых прокатных машин
16:15
Политика
Шойгу и Лавров начали переговоры с президентом Таджикистана в Душанбе
16:12
Политика
В МИД РФ отметили информационные атаки Запада перед выборами в Госдуму
16:09
Общество
Школьники Мордовии делают страну чище
16:07
Армия
Адмирал Моисеев подвел предварительные итоги учений Северного флота в Арктике
16:07
Весь мир
Мигранты устроили голодовку в Мексике и требуют прохода в США
16:06
Общество
Сургут вошел в топ-10 самых быстрорастущих городов Европы
Все новости
ЛДПР

Адмирал Комоедов назвал проявлением слабости идею Киева о минной войне с Россией
Армия
Адмирал Комоедов назвал проявлением слабости идею Киева о минной войне с Россией
Федеральное агентство новостей

Москва, 15 сентября. Актуальность ведения минной войны в современных условиях сомнительна и может быть продиктована лишь отчаянием, заявил экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов.

В комментарии для РИА Новости он оценил слова Оксаны Врублевской, директора украинской компании «Кливер», которая специализируется на минно-торпедном вооружении. Она предлагала начать с Россией минную войну, мотивируя это высокой стоимостью ремонта современных судов. Комоедов одной фразой разгромил данную идею. Он назвал ее исключительно проявлением слабости.

«Такие заявления звучат из Киева от отчаяния, это признаки агонии от бессильной злобы и слабости. Никто против Украины воевать не собирается, но в обиду себя и наших друзей мы не дадим», — сказал адмирал.

Он подчеркнул, что тактика минной войны «стара как мир». Немцы активно использовали ее в годы Великой Отечественной войны. Тем не менее даже это Киеву вряд ли удастся реализовать из-за отсутствия финансов.

Аналогичного мнения придерживается и бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко. Ранее, как пишет RT, президент Украины Владимир Зеленский высказался о возможности полномасштабной войны с Россией.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Адмирал Комоедов назвал проявлением слабости идею Киева о минной войне с Россией
украина россия комоедов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru