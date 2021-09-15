Адмирал Комоедов назвал проявлением слабости идею Киева о минной войне с Россией

Москва, 15 сентября. Актуальность ведения минной войны в современных условиях сомнительна и может быть продиктована лишь отчаянием, заявил экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов.

В комментарии для РИА Новости он оценил слова Оксаны Врублевской, директора украинской компании «Кливер», которая специализируется на минно-торпедном вооружении. Она предлагала начать с Россией минную войну, мотивируя это высокой стоимостью ремонта современных судов. Комоедов одной фразой разгромил данную идею. Он назвал ее исключительно проявлением слабости.

«Такие заявления звучат из Киева от отчаяния, это признаки агонии от бессильной злобы и слабости. Никто против Украины воевать не собирается, но в обиду себя и наших друзей мы не дадим», — сказал адмирал.

Он подчеркнул, что тактика минной войны «стара как мир». Немцы активно использовали ее в годы Великой Отечественной войны. Тем не менее даже это Киеву вряд ли удастся реализовать из-за отсутствия финансов.

Аналогичного мнения придерживается и бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко. Ранее, как пишет RT, президент Украины Владимир Зеленский высказался о возможности полномасштабной войны с Россией.