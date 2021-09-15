Власти Ирана одобрили для применения российскую вакцину «Спутник Лайт»

Тегеран, 15 сентября. Правительство Ирана одобрило для использования на территории страны российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт».

Российский препарат одобрили для вакцинации жителе страны в Министерстве здравоохранения Ирана. Об этом рассказали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). Вакцина является первым компонентом «Спутника V».

Российские препараты от коронавирусной инфекции регулярно отправляют в зарубежные страны. Так, первые партии вакцин от COVID-19 «Спутник V» и «Спутник Лайт» прибыли в Сирию. Об этом ранее сообщил президент России Владимир Путин. Глава государства провел встречу с сирийским президентом Башаром Асадом. В ходе встречи обсудили совместную работу по борьбе с пандемией.