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Власти Ирана одобрили для применения российскую вакцину «Спутник Лайт»

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 16:00
Общество
Власти Ирана одобрили для применения российскую вакцину «Спутник Лайт»
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Тегеран, 15 сентября. Правительство Ирана одобрило для использования на территории страны российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт».

Российский препарат одобрили для вакцинации жителе страны в Министерстве здравоохранения Ирана. Об этом рассказали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). Вакцина является первым компонентом «Спутника V».

Российские препараты от коронавирусной инфекции регулярно отправляют в зарубежные страны. Так, первые партии вакцин от COVID-19 «Спутник V» и «Спутник Лайт» прибыли в Сирию. Об этом ранее сообщил президент России Владимир Путин. Глава государства провел встречу с сирийским президентом Башаром Асадом. В ходе встречи обсудили совместную работу по борьбе с пандемией.

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иран коронавирус спутник лайт
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