Киев, 15 сентября. Заявление президента Украины Владимира Зеленского об открытом конфликте с Москвой может обернуться полным распадом страны, заявил киевский политолог Руслан Бортник.

Обозреватель в прямом эфире телеканала «НАШ» публично пристыдил бывшего артиста «Квартала 95» за слова о «войне» с Россией. Подобное развитие событий может привести только к разрушительным для Киева последствиям, самое фатальное из которых — полная дезинтеграция Украины как государства.

«Мы можем победить в войне Россию? Мы что, идиоты? У нас нет шансов», — сокрушался политолог.

Самое разумное, что может сделать Владимир Зеленский на сегодняшний день, уверен Бортник, — это полностью отказаться от антироссийской риторики и, наконец, прекратить пытаться задеть Москву эпатажными и опасными в первую очередь для самой Украины заявлениями и инициативами. Главное, на чем должна сейчас сосредоточиться дипломатия команды Зеленского, — достойное завершение гражданской войны, резюмировал политический обозреватель.

В высших политических кругах Киева также не скрывают недовольства вызывающим поведением и политикой Зеленского. По словам народного депутата Украины Рената Кузьмина, действующий украинский лидер может даже баллотироваться на второй срок, потому что осознает, что после снятия президентских полномочий ему грозит тюремное заключение.