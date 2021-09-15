Мужчина воровал лошадей и перевозил их в легковом авто

Сотрудники полиции задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции.

Подозреваемый в преступлении «Скотокрадство» перевозил живых коней в салоне легкового автомобиля. На заднем сидении расположилось туловище, голова скотины зафиксирована под передним сидением.

Серийный скотокрад похищал животных с вольного паса, грузил в машину и увозил. Убивать коней мужчина не спешил. Сначала находил укромное место, искал покупателя и только потом расправлялся с животным.

Сотрудники патрульной полиции задержали мужчину с поличным. Подозреваемого доставили в отдел вместе с автомобилем.

«Действия самого подозреваемого квалифицируются по статье 188–1 УК РК («Скотокрадство»), санкции которой предусматривают уголовное наказание до пяти лет лишения свободы», — рассказывает заместитель начальника управления криминальной полиции ДП ВКО Мейрамбек Саломбаев.

В настоящее время следственные действия продолжаются. Сейчас устанавливаются скупщики похищенного скота.

Хозяин коня на видео уже нашелся. Он и не подозревал о пропаже животного.