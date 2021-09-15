Адвокат Алешкин прокомментировал решение суда по Ефремову

Москва, 15 сентября. Бывший защитник актера Михаила Ефремова Андрей Алешкин заявил в беседе с ФАН, что решение Второго кассационного суда общей юрисдикции по прошению Михаила Ефремова не стало для него неожиданностью. По его словам, другого решения не стоило и ожидать. Адвокаты Михаила Ефремова пока боятся комментировать случившееся, ссылаясь на то, что вначале должны обсудить этот вопрос с самим актером.

«Для меня это решение не стало неожиданностью. Другого я и не ожидал. С той кассацией, которая была написана и как она была написана, другого ждать и не приходится», — заявил ФАН Андрей Алешкин.

Алешкин подготовил первый вариант кассации Ефремова, в которой он опирался на отсутствие претензий со стороны родственников погибшего Сергея Захарова к Ефремову (актер урегулировал все материальные вопросы в досудебном порядке), а также на ряд недочетов следствия и проведенной экспертизы, которые могли стать ключевыми при обвинении Михаила Ефремова. Однако эта кассация так и не пошла никуда, так как договор между адвокатом и актером был расторгнут. Новые адвокаты готовили кассационную жалобу несколько месяцев и отправили ее в суд более чем через полгода.

Напомним, сегодня во Втором кассационном суде состоялось заседание по жалобе Михаила Ефремова на строгий приговор. Прокуратура выступила против смягчения срока, так как, по мнению обвинителя, Ефремов не может приносить пользу обществу из-за состояния здоровья. Судья отказалась сократить срок.