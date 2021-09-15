Красноярск может стать базой подготовки фигуристов к зимним Олимпийским играм

Красноярск, 15 сентября. Красноярск могут сделать главной базой на финальном этапе подготовки отечественных фигуристов к Олимпийским играм, которые пройдут в Пекине.

Соответствующую новость сообщил глава Федерации фигурного катания на коньках РФ Александр Горшков. С 16 по 18 сентября в Красноярске пройдет четвертый этап юниорского Гран-при. 14 сентября в городе была организована масштабная пресс-конференция, темой которой стал именно старт спортивных соревнований.

«Красноярск рассматривается в качестве основной базы на заключительном этапе подготовки наших фигуристов к Олимпийским играм в Пекине. Наши спортсмены отправятся в Пекин из Красноярска», — заявил Горшков в рамках пресс-конференции.

Олимпиада в столице Китая запланирована на 2022 год. Она стартует 4-го, а завершится 20 февраля.

Недавно стало известно, что российские фигуристы не выступят на чемпионате Japan Open. Соответствующее решение приняли организаторы международных соревнований.