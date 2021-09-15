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Эфир: Паралимпийцы-чемпионы рассказывают, как боролись за медали в Токио
Спорт
Эфир: Паралимпийцы-чемпионы рассказывают, как боролись за медали в Токио
Федеральное агентство новостей  / 

В среду, 15 сентября, с 16:00 в студии Медиагруппы «Патриот» проходит пресс-конференция, посвященная победам российских спортсменов на Паралимпиаде в Токио.

Паралимпийцы из России заняли четвертое место в медальном зачете на Играх в Токио, они завоевали 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград. Выше в итоговой таблице расположились команды Китая, Великобритании и США. Однако главный для нас итог — то, что спортсмены из России сумели принять в соревнованиях участие.

Как развивается паралимпийское движение в России? Кто помогает спортсменам? Насколько корректно и непредвзято вели себя судьи в Токио? Какие новые виды спорта стали для россиян успешными, что еще стоит включить в олимпийский список? И чем теперь, после окончания Игр, будут заниматься чемпионы?

На эти и другие вопросы в студии Медиагруппы «Патриот» отвечают:

• петербургский спортсмен Андрей Калина (завоевал золотую медаль XVI Паралимпийских летних игр в составе сборной Паралимпийского комитета России в эстафете 4х100 метров комплексным плаванием (34 очка), став трехкратным победителем Игр в Токио);
• петербургский спортсмен Владимир Даниленко (завоевал бронзовую медаль в соревнованиях по плаванию лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), класс «s2», на дистанции 50 метров на спине. Ранее Владимир стал обладателем двух бронзовых медалей Паралимпиады по плаванию на дистанции 100 метров на спине (2:02,74) и на дистанции 200 метров вольным стилем (4:15,95);
• петербурженка Дарья Адонина (завоевала бронзовую награду в составе команды Паралимпийского комитета России в парных соревнованиях по бочча);
Сергей Гутников, генеральный директор Специального олимпийского комитета Санкт-Петербурга, президент Спортивной Федерации спорта инвалидов Санкт-Петербурга.

Гости студии также рассказывают, как готовилась и проходила их встреча с президентом России Владимиром Путиным.

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