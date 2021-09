Глава ОПЕК прибыл с визитом в Венесуэлу

Каракас, 15 сентября. Генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо нанес официальный визит в Венесуэлу для обсуждения вопроса энергетической блокады страны. Об этом сообщает правительство южноамериканского государства.

Баркиндо планирует провести встречи с высокопоставленными представителями Венесуэлы, в том числе министром нефтяной промышленности Тареком Эль-Айссами. Генсека ОПЕК встретил глава МИД государства Феликс Пласенсия.

В своей недавней статье Баркиндо заявил, что ОПЕК признает ключевую роль Венесуэлы в становлении организации с первого дня ее создания 14 сентября 1960 года. Он подчеркнул, что поездка в южноамериканскую страну является символом благодарности и симпатии, которую испытывают члены блока по отношению к Венесуэле.

Venezuela has played a crucial role in OPEC’s history.



Article by HE Mohammad Sanusi Barkindo, OPEC Secretary General, on the occasion of the Organization’s 61st Anniversary. https://t.co/hy0GZQujSs