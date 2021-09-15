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Глава ОПЕК прибыл с визитом в Венесуэлу
Весь мир
Глава ОПЕК прибыл с визитом в Венесуэлу
twitter.com  /  Пресс-служба МИД Венесуэлы

Каракас, 15 сентября. Генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо нанес официальный визит в Венесуэлу для обсуждения вопроса энергетической блокады страны. Об этом сообщает правительство южноамериканского государства.

Баркиндо планирует провести встречи с высокопоставленными представителями Венесуэлы, в том числе министром нефтяной промышленности Тареком Эль-Айссами. Генсека ОПЕК встретил глава МИД государства Феликс Пласенсия.

«Министр иностранных дел оказал теплый прием генеральному секретарю Организации стран-экспортеров нефти Мухаммеду Баркиндо в первый день его визита на родину Симона Боливара и Уго Чавеса», — сообщается на официальной странице МИД в Twitter.

В своей недавней статье Баркиндо заявил, что ОПЕК признает ключевую роль Венесуэлы в становлении организации с первого дня ее создания 14 сентября 1960 года. Он подчеркнул, что поездка в южноамериканскую страну является символом благодарности и симпатии, которую испытывают члены блока по отношению к Венесуэле.

Президент Николас Мадуро поздравил организацию с 61-й годовщиной и подтвердил приверженность правительства предпринимать все необходимые меры для укрепления стабильности мировой экономики в условиях пандемии.

Межправительственная организация, состоящая из 13 членов, имеет своей целью защиту интересов экспортеров нефти, поддержание стабильных цен на топливо и обеспечение регулярных поставок «черного золота» потребителям.

Венесуэла находится в энергетической блокаде по причине санкций со стороны США. В январе 2019 года Вашингтон ввел ограничения против государственной нефтегазовой компании PDVSA, а также других ключевых юридических и физических лиц, связанных с правительством Мадуро. В апреле 2019 года под американские санкции попали 34 танкера, используемые для экспорта нефти и нефтепродуктов. По данным агентства Bloomberg, в результате добыча нефти в Венесуэле упала до уровня 1945 года. Однако, несмотря на ограничения со стороны США, правительство страны продолжает прямые поставки сырой нефти Китаю и другим партнерам.

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