Глава ОПЕК прибыл с визитом в Венесуэлу

Каракас, 15 сентября. Генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо нанес официальный визит в Венесуэлу для обсуждения вопроса энергетической блокады страны. Об этом сообщает правительство южноамериканского государства.

Баркиндо планирует провести встречи с высокопоставленными представителями Венесуэлы, в том числе министром нефтяной промышленности Тареком Эль-Айссами. Генсека ОПЕК встретил глава МИД государства Феликс Пласенсия.

#EnFotos ???? | Canciller Félix Plasencia @PlasenciaFelix da una calurosa bienvenida al Secretario General de la Organización de Países Exportadores de Petróleo @OPECSecretariat, Mohammed Barkindo, en Visita Oficial a la Patria de Bolívar y Chávez.



¡Bienvenido! #14Sep pic.twitter.com/8LGbagSvy8 — Cancillería Venezuela ???????? (@CancilleriaVE) September 14, 2021

«Министр иностранных дел оказал теплый прием генеральному секретарю Организации стран-экспортеров нефти Мухаммеду Баркиндо в первый день его визита на родину Симона Боливара и Уго Чавеса», — сообщается на официальной странице МИД в Twitter.

В своей недавней статье Баркиндо заявил, что ОПЕК признает ключевую роль Венесуэлы в становлении организации с первого дня ее создания 14 сентября 1960 года. Он подчеркнул, что поездка в южноамериканскую страну является символом благодарности и симпатии, которую испытывают члены блока по отношению к Венесуэле.

Venezuela has played a crucial role in OPEC’s history.



Article by HE Mohammad Sanusi Barkindo, OPEC Secretary General, on the occasion of the Organization’s 61st Anniversary. https://t.co/hy0GZQujSs — OPEC (@OPECSecretariat) September 14, 2021

Президент Николас Мадуро поздравил организацию с 61-й годовщиной и подтвердил приверженность правительства предпринимать все необходимые меры для укрепления стабильности мировой экономики в условиях пандемии.

La OPEP cumple 61 años escribiendo historia victoriosa en la vida petrolera, económica y financiera de la humanidad. Desde Venezuela, seguiremos realizando los esfuerzos necesarios para fortalecer y preservar el camino hacia la estabilidad de la nueva economía post pandemia. pic.twitter.com/LlnsLG1MSY — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) September 14, 2021

Межправительственная организация, состоящая из 13 членов, имеет своей целью защиту интересов экспортеров нефти, поддержание стабильных цен на топливо и обеспечение регулярных поставок «черного золота» потребителям.

Венесуэла находится в энергетической блокаде по причине санкций со стороны США. В январе 2019 года Вашингтон ввел ограничения против государственной нефтегазовой компании PDVSA, а также других ключевых юридических и физических лиц, связанных с правительством Мадуро. В апреле 2019 года под американские санкции попали 34 танкера, используемые для экспорта нефти и нефтепродуктов. По данным агентства Bloomberg, в результате добыча нефти в Венесуэле упала до уровня 1945 года. Однако, несмотря на ограничения со стороны США, правительство страны продолжает прямые поставки сырой нефти Китаю и другим партнерам.