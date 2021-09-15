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Мигранты устроили голодовку в Мексике и требуют прохода в США
Весь мир
Мигранты устроили голодовку в Мексике и требуют прохода в США
Global Look Press  /  Damian Sanchez / XinHua

Мехико, 15 сентября. Находящиеся на территории Мексики мигранты из стран Центральной Америки объявили голодовку с требованием предоставить им возможность беспрепятственно пересечь страну в направлении границы США.

По заявлению представителей мигрантов, которые начали свою акцию протеста на центральной площади города Тапачула, они продолжат голодовку до тех пор, пока беженцы, которые все еще остаются в южном штате Чьяпас, не смогут продолжить свой путь в направлении США.

Акция протеста, которая стала способом давления на власти страны, началась на фоне заявлений Иринео Мухика, директора неправительственной организации «Люди без границ», и Луиса Гарсии, активиста Центра за человеческое достоинство, о предпринимаемых ими усилиях, которые направлены на то, чтобы беженцы могли двигаться в направлении севера страны.

«Акция направлена на то, чтобы изменить положение сообщества мигрантов, изменить насилие, чтобы Бог коснулся сердец мигрантов», — говорит Мухика.

Полиция и Национальная гвардия Мексики были развернуты на основных дорогах, ведущих из южных регионов страны с целью недопущения продвижения караванов мигрантов, которые пытаются прорваться на север Мексики.

Власти Мексики пытаются сдержать сотни мигрантов, направляющихся в Мехико
Global Look Press  / Xinhua / Xinhua

На протяжении нескольких недель власти Мексики предпринимают попытки не допустить продвижения мигрантов, которые находятся на юге страны, в направлении северных штатов, которые граничат с Соединенными Штатами. Эти усилия мексиканское правительство предпринимает в связи с договоренностями, которые были достигнуты между Мексикой и США, в рамках которых мексиканская сторона обязалась сдерживать поток нелегальных мигрантов, направляющийся в Штаты.

Тяжелый миграционный кризис, который разразился на границе США и Мексики, стал одной из основных проблем внутренней политики администрации Джо Байдена, которая пришла к власти во многом на волне обещаний либерализации миграционного законодательства. Рекордный наплыв нелегальных мигрантов в США, с которым команда действующего американского президента не в состоянии справиться, стал предметом острой критики в адрес команды президента со стороны представителей Республиканской партии. В связи с этим администрация Белого дома предпринимает попытки остановить миграционные потоки на дальних подступах к границам США, используя факторы политического и экономического давления на правительства стран Центральной Америки, из которых исходят основные миграционные потоки, а также на страны, по территории которых проходят основные маршруты миграции.

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сша мексика миграционный кризис
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