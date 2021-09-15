Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 сентября 16:25
16:22
Общество
Шугалей: Прецедент Франчетти может вызвать шквал арестов россиян по всему миру
16:21
Весь мир
В Аргентине заявили о рекордно низком уровне инфляции
16:17
Происшествия
Блогер Mellstroy оказался в центре скандала из-за разбитых прокатных машин
16:15
Политика
Шойгу и Лавров начали переговоры с президентом Таджикистана в Душанбе
16:12
Политика
В МИД РФ отметили информационные атаки Запада перед выборами в Госдуму
16:09
Общество
Школьники Мордовии делают страну чище
16:07
Армия
Адмирал Моисеев подвел предварительные итоги учений Северного флота в Арктике
16:07
Весь мир
Мигранты устроили голодовку в Мексике и требуют прохода в США
16:06
Общество
Сургут вошел в топ-10 самых быстрорастущих городов Европы
16:06
Армия
Разведывательные корабли западных стран следят за учениями ВС РФ в Арктике
Все новости
ЛДПР

Минтруд РФ изменит правила назначения детских выплат до конца года

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 15:35
Экономика
Минтруд РФ изменит правила назначения детских выплат до конца года
pixabay.com

Москва, 15 сентября. Правила назначения пособий на детей от трех до семи лет, а также выплат родителям-одиночкам с детьми от восьми до 17 лет изменятся до конца года, заявил Минтруд России.

В своем Instagram-аккаунте министерство отметило, что выплаты предоставляются с учетом комплексной оценки нуждаемости, а также «правила нулевого дохода». Иными словами, наличия у взрослых членов семьи заработка или его отсутствия по тем или иными причинам.

Кроме того, в ведомстве добавили, что иногда беременность становится причиной нехватки средств. В том числе если будущая мама тяжело переносит свое положение и не может активно искать работу по состоянию здоровья, передает «ФедералПресс».

«Теперь правила будут изменены: период от момента постановки на учет до родов будет считаться объективной причиной для отсутствия заработка», — подчеркнули в министерстве.

Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ ранее объявил о планах внести на рассмотрение законопроект о снижении максимальной доли расходов на оплату коммунальных услуг в доходе семьи. Соответствующая мера позволит предоставить поддержку еще более чем 1 млн российских домохозяйств.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Минтруд РФ изменит правила назначения детских выплат до конца года
минтруд детские выплаты родители одиночки
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru