Минтруд РФ изменит правила назначения детских выплат до конца года

Москва, 15 сентября. Правила назначения пособий на детей от трех до семи лет, а также выплат родителям-одиночкам с детьми от восьми до 17 лет изменятся до конца года, заявил Минтруд России.

В своем Instagram-аккаунте министерство отметило, что выплаты предоставляются с учетом комплексной оценки нуждаемости, а также «правила нулевого дохода». Иными словами, наличия у взрослых членов семьи заработка или его отсутствия по тем или иными причинам.

Кроме того, в ведомстве добавили, что иногда беременность становится причиной нехватки средств. В том числе если будущая мама тяжело переносит свое положение и не может активно искать работу по состоянию здоровья, передает «ФедералПресс».

«Теперь правила будут изменены: период от момента постановки на учет до родов будет считаться объективной причиной для отсутствия заработка», — подчеркнули в министерстве.

Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ ранее объявил о планах внести на рассмотрение законопроект о снижении максимальной доли расходов на оплату коммунальных услуг в доходе семьи. Соответствующая мера позволит предоставить поддержку еще более чем 1 млн российских домохозяйств.