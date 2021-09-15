Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 сентября 16:25
16:22
Общество
Шугалей: Прецедент Франчетти может вызвать шквал арестов россиян по всему миру
16:21
Весь мир
В Аргентине заявили о рекордно низком уровне инфляции
16:17
Происшествия
Блогер Mellstroy оказался в центре скандала из-за разбитых прокатных машин
16:15
Политика
Шойгу и Лавров начали переговоры с президентом Таджикистана в Душанбе
16:12
Политика
В МИД РФ отметили информационные атаки Запада перед выборами в Госдуму
16:09
Общество
Школьники Мордовии делают страну чище
16:07
Армия
Адмирал Моисеев подвел предварительные итоги учений Северного флота в Арктике
16:07
Весь мир
Мигранты устроили голодовку в Мексике и требуют прохода в США
16:06
Общество
Сургут вошел в топ-10 самых быстрорастущих городов Европы
16:06
Армия
Разведывательные корабли западных стран следят за учениями ВС РФ в Арктике
Все новости
ЛДПР

Президент «Наполи» может потратить 10 миллиардов евро на создание нового турнира

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 15:29
Спорт
Президент «Наполи» может потратить 10 миллиардов евро на создание нового турнира
Global Look Press  /  Kika Press/Keystone Press Agency

Неаполь, 15 сентября. Аурелио Де Лаурентис заявил, что готов вложить 10 миллиардов евро в новый футбольный турнир.

Президент итальянского «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что европейский футбол нуждается в реформе. В интервью Daily Mail он подчеркнул, что ЛЧ и ЛЕ перестали приносить клубам континента достаточный доход. Де Лаурентис заверил, что готов вложить в создание нового футбольного турнира 10 миллиардов евро.

«Нам нужно сократить количество игр, сократив размер высших дивизионов по всей Европе. Кроме того, необходимо создать европейскую лигу с демократической системой вступления, основанной на достижениях команд во внутренних соревнованиях», — отметил президент «Наполи».

Весной этого года была создана Суперлига Европы, пишет RT. На фоне критики со стороны ФИФА, УЕФА и национальных ассоциаций девять клубов из 12 объявили о выходе из проекта.

Ранее полузащитник сборной России Алексей Миранчук сделал результативную передачу в матче Лиги чемпионов. Поединок между «Вильярреалом» и «Аталантой» проходил в Испании.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Президент «Наполи» может потратить 10 миллиардов евро на создание нового турнира
футбол спорт турнир наполи де лаурентис
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru