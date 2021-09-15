Президент «Наполи» может потратить 10 миллиардов евро на создание нового турнира

Неаполь, 15 сентября. Аурелио Де Лаурентис заявил, что готов вложить 10 миллиардов евро в новый футбольный турнир.

Президент итальянского «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что европейский футбол нуждается в реформе. В интервью Daily Mail он подчеркнул, что ЛЧ и ЛЕ перестали приносить клубам континента достаточный доход. Де Лаурентис заверил, что готов вложить в создание нового футбольного турнира 10 миллиардов евро.

«Нам нужно сократить количество игр, сократив размер высших дивизионов по всей Европе. Кроме того, необходимо создать европейскую лигу с демократической системой вступления, основанной на достижениях команд во внутренних соревнованиях», — отметил президент «Наполи».

Весной этого года была создана Суперлига Европы, пишет RT. На фоне критики со стороны ФИФА, УЕФА и национальных ассоциаций девять клубов из 12 объявили о выходе из проекта.

Ранее полузащитник сборной России Алексей Миранчук сделал результативную передачу в матче Лиги чемпионов. Поединок между «Вильярреалом» и «Аталантой» проходил в Испании.