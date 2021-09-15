Лера Кудрявцева после интервью МакSим поверила в чудеса

Москва, 15 сентября. Телеведущая Лера Кудрявцева посоветовала подписчикам посмотреть интервью вышедшей из комы певицы Марины Максимовой, известной как МакSим, после которого звезда поверила в чудеса.

Спустя месяц после выхода из комы исполнительница хита «Знаешь ли ты» пришла на интервью к Ксении Собчак. Восторг от беседы двух женщин выразила телеведущая Кудрявцева в блоге Instagram. Она призналась, что не смогла пройти мимо такого выпуска, ведь за здоровье артистки все лето переживали миллионы ее фанатов по всей стране.

«Посмотрела интервью МакSим. Рекомендую к просмотру! Дело даже не в том, что Ксю отличный интервьюер, а Марина очень хрупкая, но сильная девочка. Смысл ее рассказа в том, что чудеса существуют, есть что-то сильнее нас. Мир энергий, он такой», — восхищенно отметила Кудрявцева.

В своих откровениях МакSим и правда говорила об удивительных вещах. Введенная в кому, во время которой врачи боролись за ее жизнь, певица чувствовала спокойствие, легкость и совсем другую реальность. Выздоровление артистки даже сами медики назвали чудом, сообщает «Вечерняя Москва».

Сейчас Максимова находится дома, где проходит реабилитацию после тяжелой борьбы с недугом. Певица благодарит врачей, так как именно их профессионализм позволил ей выкарабкаться и вернуться к воспитанию двух дочерей.