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Сбои в работе мессенджера Telegram затронули Россию и другие страны

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 15:35
Технологии
Сбои в работе мессенджера Telegram затронули Россию и другие страны
pixabay.com

Москва, 15 сентября. Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе мессенджера Telegram, следует из данных сайта Downdetector, отлеживающего сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Так, по состоянию на 14:48 по московскому времени было зафиксировано уже 333 отчета о неполадках. Проблемы в работе приложения отметили 52% пользователей, еще 35% пожаловались на подключение сервера. Еще 13% жалоб связаны с отправкой сообщений.

Неполадки фиксируются среди пользователей из России, Украины, Великобритании и других стран.

Telegram — мессенджер, через который пользователи могут обмениваться текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, а также файлами многих форматов. По состоянию на январь этого года число ежемесячных активных пользователей составило порядка 500 млн человек.

В начале сентября пользователи сообщили о проблемах в работе веб-версии социальной сети «ВКонтакте». О перебоях в работе сайта сообщили 86% юзеров, еще 9% жалоб были связаны с авторизацией, и 4% — с отправкой сообщений.

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telegram сбои в работе жалобы пользователей
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