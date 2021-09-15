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Пелагея после развода помогает бывшей жене хоккеиста Телегина
Шоу-бизнес
Пелагея после развода помогает бывшей жене хоккеиста Телегина
instagram.com  /  @pelageya_insta

Москва, 15 сентября. Модель Евгения Ноур осталась без поддержки с ребенком на руках после развода с хоккеистом Иваном Телегиным. По ее словам, она живет за счет помощи певицы Пелагеи.

Пелагея проявила женскую солидарность к бывшей супруге хоккеиста Ивана Телегина, который совсем недавно развелся с артисткой. Первой супругой спортсмена была модель Евгения Ноур, которая подарила мужу сына Марка, но не вписала отца в свидетельство о рождении. Затем хоккеист ушел от жены к исполнительнице и забыл о наследнике.

Недавно Ноур призналась, что оказалась в тяжелом положении после развода, так как Телегин признал сына через суд, но не стал заботиться о нем. Зато певица Пелагея протянула модели руку помощи. Об этом Ноур рассказала в беседе и изданием «СтарХит».

«У нас была ситуация летом, когда сыночек очень сильно заболел, и мы с ним попали в больницу. Мне необходимо было ее оплачивать, так как я пока не гражданка Украины и бесплатные медицинские услуги получать не могу. Я попросила Ивана о помощи, но он отказал. Единственный человек, кто помог в сложившейся ситуации, — это Пелагея», — поделилась модель.

Ноур отметила, что Пелагея сама вызвалась помочь модели и ее ребенку. С тех пор она регулярно поддерживает мать-одиночку. Более того, она не стала возражать против того, чтобы экс-жена Телегина потребовала от спортсмена алименты.

Недавно хоккеист признал отцовство сына от Евгении Ноур. Спортсмен подтвердил родство с ребенком без ДНК-тестов.

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Все новости / Шоу-бизнес / Пелагея после развода помогает бывшей жене хоккеиста Телегина
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