«Soleil noir» и «تحت الشمس المحرقة» — так на французском и арабском выглядит название военной драмы «Солнцепек». В начале сентября фильм перевели на эти два языка, чтобы больше людей смогли его посмотреть. Создатели с самого начала хотели привлечь как можно больше зрителей со всего мира. Поэтому совсем недавно кинокартину перевели на украинский и английский языки.

Премьера «Солнцепека» в российском прокате состоялась 12 августа, 18 августа фильм показали на телеканале НТВ. Режиссерами картины выступили Максим Бриус и Михаил Вассербаум.

По мнению Максима Бриуса, вся суть фильма «Солнцепек» — в его правдивости. Создатели картины пытались развеять миф о военной романтике, которой под обстрелами нет и быть не может. В «Солнцепеке» жизнь в военное время показана без прикрас — такой, какой она была семь лет назад. Чтобы добиться этого, сценарист Владимир Измайлов не один месяц изучал архивные документы и общался со свидетелями тех событий.

Многие называют картину жесткой, но, как признается второй режиссер, в ней показали далеко не все зверства.

«Фильм получился достаточно откровенный. Когда рабочий материал просматривали люди, столкнувшиеся с реальной ситуацией в Луганске, они сказали, что на самом деле все было еще жестче», — отметил Михаил Вассербаум.

«Солнцепек» затрагивает самое начало военного конфликта — когда мирные жители вдруг лишаются своей обыденной жизни, гибнут их родные, а иногда — и надежды на будущее. В фильме не рассказывают про политику, зритель погружается в реальность простых горожан, жизнь которых изменилась за один день.

Кадр из фильма «Солнцепек» /

«Burning Sun» по-английски и «Пригрiв» по-украински можно дословно перевести как «палящее солнце». Даже название придумано не просто так, ведь в жару жить становится гораздо сложнее.

Так и в фильме рассказали историю простой семьи Новожиловых. Они пытаются сбежать из города до начала военных действий, но счет идет на часы, и война все-таки настигает их. Теперь жизнь изменилась, им предстоит не сломаться, пережить войну и нападения мародеров, а каждому из членов семьи — не потерять себя и столкнуться лицом к лицу со своим страхом.

Перевод «Солнцепека» на разные языки — это важный шаг для мировой общественности. Обо всем, что происходит в горячих точках Донбасса, мы узнаем только из СМИ. Но в них не расскажут о деталях конфликта, о жизни обычных людей. Сухое интервью не затронет за живое — в отличие от кинокартины. Семья Новожиловых — это не выдумка, а собирательный образ всех, кто оказался в эпицентре трагедии.

Ранее петербургский предприниматель Евгений Пригожин посоветовал украинским депутатам провести сеанс групповой медитации под фильм «Солнцепек». Бизнесмен выразил беспокойство по факту критического психологического состояния некоторых украинских политиков.