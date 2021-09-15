«Солнцепек» увидит больше зрителей за рубежом: фильм перевели на английский и украинский языки

«Soleil noir» и «تحت الشمس المحرقة» — так на французском и арабском выглядит название военной драмы «Солнцепек». В начале сентября фильм перевели на эти два языка, чтобы больше людей смогли его посмотреть. Создатели с самого начала хотели привлечь как можно больше зрителей со всего мира. Поэтому совсем недавно кинокартину перевели на украинский и английский языки.
Премьера «Солнцепека» в российском прокате состоялась 12 августа, 18 августа фильм показали на телеканале НТВ. Режиссерами картины выступили Максим Бриус и Михаил Вассербаум.
По мнению Максима Бриуса, вся суть фильма «Солнцепек» — в его правдивости. Создатели картины пытались развеять миф о военной романтике, которой под обстрелами нет и быть не может. В «Солнцепеке» жизнь в военное время показана без прикрас — такой, какой она была семь лет назад. Чтобы добиться этого, сценарист Владимир Измайлов не один месяц изучал архивные документы и общался со свидетелями тех событий.
Многие называют картину жесткой, но, как признается второй режиссер, в ней показали далеко не все зверства.
«Фильм получился достаточно откровенный. Когда рабочий материал просматривали люди, столкнувшиеся с реальной ситуацией в Луганске, они сказали, что на самом деле все было еще жестче», — отметил Михаил Вассербаум.
«Солнцепек» затрагивает самое начало военного конфликта — когда мирные жители вдруг лишаются своей обыденной жизни, гибнут их родные, а иногда — и надежды на будущее. В фильме не рассказывают про политику, зритель погружается в реальность простых горожан, жизнь которых изменилась за один день.
«Burning Sun» по-английски и «Пригрiв» по-украински можно дословно перевести как «палящее солнце». Даже название придумано не просто так, ведь в жару жить становится гораздо сложнее.
Так и в фильме рассказали историю простой семьи Новожиловых. Они пытаются сбежать из города до начала военных действий, но счет идет на часы, и война все-таки настигает их. Теперь жизнь изменилась, им предстоит не сломаться, пережить войну и нападения мародеров, а каждому из членов семьи — не потерять себя и столкнуться лицом к лицу со своим страхом.
Перевод «Солнцепека» на разные языки — это важный шаг для мировой общественности. Обо всем, что происходит в горячих точках Донбасса, мы узнаем только из СМИ. Но в них не расскажут о деталях конфликта, о жизни обычных людей. Сухое интервью не затронет за живое — в отличие от кинокартины. Семья Новожиловых — это не выдумка, а собирательный образ всех, кто оказался в эпицентре трагедии.
Ранее петербургский предприниматель Евгений Пригожин посоветовал украинским депутатам провести сеанс групповой медитации под фильм «Солнцепек». Бизнесмен выразил беспокойство по факту критического психологического состояния некоторых украинских политиков.
«Поэтому по моей просьбе дирекция компании-кинопроизводителя «Аурум продакшн» бесплатно передаст Верховной раде право показывать картину на Украине», — отметил Евгений Пригожин.