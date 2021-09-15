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Правительство России намерено вернуть из-за границы около 500 тысяч граждан до 2030 года

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 15:55
Общество
Правительство России намерено вернуть из-за границы около 500 тысяч граждан до 2030 года
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 15 сентября. Правительство России планирует вернуть в страну к 2030 году не менее 500 тыс. человек в рамках программы добровольного переселения соотечественников из-за границы.

Проект позволяет носителям русского языка вернуться обратно на Родину. Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Россию утвердили указом президента РФ от 22 июня 2006 года.

Принять участие в ней могут россияне, постоянно проживающие за пределами Российской Федерации, а также бывшие граждане и выходцы СССР.

Телеведущая Анна Фрадкина ранее в студии Медиагруппы «Патриот» представила проект «Возвращенцы», посвященный покинувшим Россию людям, которые сейчас решили сюда вернуться.

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россия программа переселение
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