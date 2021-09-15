Вдова Меньшова впервые со дня его похорон вышла в свет

Москва, 15 сентября. Актриса Вера Алентова после смерти своего оскароносного мужа, режиссера Владимира Меньшова, впервые появилась на светском мероприятии, посетив открытие театрального сезона.

Вдова Меньшова после его кончины решила найти утешение в плодотворной работе. Она сразу заявила, что осенью намерена вернуться на сцену. В честь открытия нового театрального сезона в театре имени Пушкина Алентова выбралась в свет, придя на встречу всей труппы учреждения.

Как отметили журналисты «Экспресс газеты», присутствующие приятно удивились появлению вдовы, а кроме этого отметили ее внешние изменения в лучшую сторону. Звезду и ранее подозревали в частых пластических операциях, однако на мероприятии после тяжелой болезни и кончины супруга актриса была без подтяжек. В статье говорится, что муза именитого режиссера естественным путем помолодела после его кончины.

Алентова вместе с супругом подхватила коронавирус в июне текущего года. Семейная пара была госпитализирована, однако звездный режиссер так и не смог побороть болезнь. Меньшов скончался от осложнений 5 июля в палате реанимации. Их дочь Юлия Меньшова перед смертью отца навещала его в больнице, принеся актеру уху. До последнего семья поддерживала талантливого кинематографиста, подарившего миру фильм «Москва слезам не верит».