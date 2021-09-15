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Вассерман назвал неприглядные факты о Greenpeace в день его 50-летия
Общество
Вассерман назвал неприглядные факты о Greenpeace в день его 50-летия
ФБА «Экономика сегодня»  / 

В настоящее время Greenpeace в основном занимается корпоративным шантажом. Таким мнением в беседе с ФАН поделился журналист, публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман.

Собеседник рассказал о своих наблюдениях за деятельностью всемирно известной организации, которая позиционирует себя в качестве защитника окружающей среды, в день 50-летия с момента ее основания.

«Первые действия «Зеленого мира» (Greenpeace. — Прим. ФАН) я толком не помню, но уже в 1980-е годы достаточно четко проявилось, что эта организация занимается по большей части корпоративным шантажом — угрожает испортить репутацию той фирме, которая не будет платить. Зато репутацию тех, кто платит, защищают очень активно», — сообщил журналист.

Анатолий Вассерман привел конкретный пример политики двойных стандартов со стороны этих экологов.

«Например, когда произошла авария на одной из буровых платформ нефтегазовой компании British Petroleum в Мексиканском заливе, об этом писали все, но «Зеленый мир» молчал намертво. Зато в порядке компенсации они же очень активно боролись с платформой «Приразломная» нашего «Газпрома», хотя она спроектирована по всем правилам безопасности. В том числе с учетом катастрофы на British Petroleum, но гринписовцы старательно делали вид, что именно эта платформа представляет опасность для окружающей среды», — пояснил собеседник ФАН.

Вассерман назвал неприглядные факты о Greenpeace в день ее 50-летия
torange.biz  / 

В завершение он добавил, что, к сожалению, тема заботы об окружающей среде зачастую становится инструментом в руках недобросовестных людей.

«Я уж не говорю о том, что большая часть «эколожества» вообще основана на заведомо ложных предположениях. Все зеленые бьют себя пяткой в грудь и кричат: «Долой техногенные выбросы углекислого газа», несмотря на то, что теория глобального потепления опровергнута еще в 1909 году», — подытожил телеведущий.

Ранее Анатолий Вассерман в беседе с ФАН рассказал, почему даже прорывные технологии не помогут зеленой энергетике. По словам эксперта, преумножить ее надежность не помогут даже недавно созданные супермикроконденсаторы.

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экология вассерман greenpeace
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