Центробанк РФ обновил официальные курсы доллара и евро

Москва, 15 сентября. Официальные курсы доллара и евро на 16 сентября повышены, следует из данных Банка России.

Американская валюта выросла на 13,49 копейки, официальный курс составил 72,8520 рубля за доллар. Евро вырос на 07,94 копейки — до 86,0674 рубля за денежную единицу.

На открытии торгов Московской биржи в среду доллар укрепился к рублю на 17,75 копейки и составил 73,08 рубля за денежную единицу. Евро вырос в цене на 0,05 копейки — до 86,11 рубля.

В Ассоциации банков России (АБР) ранее рассказали о ключевых угрозах для финансовых организаций. Среди них — отток клиентских средств и удорожание фондирования. Самым опасным такой сценарий назвали 32% участников рынка. В прошлом году большая часть респондентов считала наибольшей угрозу уменьшения финансового результата — так считали 64% опрошенных.

Оценивать риски финансовых операций россиянам помогут законодательные акты, вступившие в силу в сентябре.