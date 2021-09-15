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Сургут вошел в топ-10 самых быстрорастущих городов Европы
Общество
Сургут вошел в топ-10 самых быстрорастущих городов Европы
ИА «Политика Сегодня»  /  Ягудаев Владимир

Сургут, 14 сентября. Сургут занял 10-е место в опубликованном изданием Visual Capitalist рейтинге самых быстрорастущих городов Европы. На первой строчке рейтинга расположилась Балашиха, на второй — Тюмень. Тройку лидеров замыкает столица Албании Тирана.

По данным аналитиков издания, с 2020 по 2025 год население Сургута с точки зрения среднегодовых темпов роста увеличится на 1,17%. Однако до мировых лидеров рейтинга российским городам еще далеко, сообщает портал Ugra-news. 20 самых быстрорастущих городов расположены в Африке или Азии, и они намного опережают по темпам роста города на других континентах. Например, в Гвагваладе (Нигерия) скорость роста составляет 6,46%.

Как подсчитали эксперты из Visual Capitalist, к 2025 году население земного шара превысит 8,1 миллиарда человек, и большая часть этого прироста будет сосредоточена в городах Азии и Африки.

Ранее ФАН рассказывал об укреплении позиций российского рубля. Он впервые за пять лет попал в топ-20 самых популярных валют мира.

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